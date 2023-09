Goosebumps: Justin Long posseduto da un fantasma nel trailer ufficiale della serie basata su Piccoli brividi

News Serie TV

Negli Stati Uniti, la serie horror sarà disponibile in streaming dal 13 ottobre.

Sarà un Halloween coi fiocchi su Disney+. Venerdì 13 ottobre (la data non è stata ancora confermata in Italia), sul servizio prenderà il via Goosebumps, nuovo adattamento televisivo della popolare serie di libri per ragazzi Piccoli brividi, scritta dall'autore statunitense Robert Lawrence Stine. Con Justin Long e Rachael Harris, il drama horror si mostra in un inquietante (e a tratti disgustoso) trailer ufficiale.

La trama di Goosebumps

Goosebumps porta gli spettatori in un mondo di mistero e suspense attraverso le storie di cinque liceali - interpretati da Zack Morris, Isa Briones, Miles McKenna (Guilty Party), Ana Yi Puig (Bull) e Will Price (The Equalizer) - alle prese con un viaggio oscuro e contorto mentre indagano sulla tragica morte tre decenni prima di un adolescente di nome Harold Biddle e, allo stesso tempo, portano alla luce oscuri segreti del passato dei loro genitori.

Long veste i panni di Nathan Bratt, un insegnante che sviluppa una terrificante connessione con l'omicidio vecchio di decenni. Ben presto, Nathan si ritrova posseduto da uno spirito ultraterreno, forse il fantasma di Harold Biddle.