Goosebumps: Il primo teaser trailer della serie di Disney+ tratta da Piccoli brividi

Nel cast della nuova serie tv anche Justin Long e Rachael Harris.

A poco più di un mese da Halloween, a Hulu e Disney+ prende il via la promozione di Goosebumps, atteso nuovo adattamento televisivo della popolare serie di libri per ragazzi ad ambientazione horror dell'autore statunitense Robert Lawrence Stine Piccoli brividi. Disponibile in streaming a partire dal 13 ottobre, la serie di Nick Stoller (Platonic) e Rob Letterman (già dietro la macchina da presa del film del 2015 Piccoli brividi), si mostra in un primo teaser trailer.

Goosebumps: La trama e il cast

Lunga 10 episodi, Goosebumps porta gli spettatori in un mondo di mistero e suspense attraverso le storie di cinque liceali alle prese con un viaggio oscuro e contorto mentre indagano sulla tragica scomparsa tre decenni prima di un adolescente di nome Harold Biddle e, allo stesso tempo, portano alla luce oscuri segreti del passato dei loro genitori.

"Piccoli brividi di R.L. Stine è un fenomeno della cultura pop che occupa un posto speciale nel cuore delle persone di tutte le età", ha dichiarato la presidente di Disney Branded Television Ayo Davis in una nota. "Siamo felici di portare questa nuova serie spettrale al pubblico di tutto il mondo in grande stile su Disney+ e Hulu, che speriamo affascinerà non solo il nuovo pubblico con le sue situazioni da brivido, ma anche i fan di lunga data nostalgici delle storie che sono un punto fermo della loro generazione".

Il cast di Goosebumps include Zack Morris, Isa Briones, Miles McKenna (Guilty Party), Ana Yi Puig (Bull) e Will Price (The Equalizer), oltre a volti molto familiari dello schermo come Justin Long (New Girl) e Rachael Harris (Lucifer).