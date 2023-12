Good Omens rinnovata per una terza e ultima stagione

News Serie TV

Neil Gaiman rivela i primi dettagli del ciclo conclusivo: "Affronteremo ancora una volta la fine del mondo".

Non è ancora il momento di rinunciare a Aziraphale e Crowley, la coppia più insolita della tv, ma non contate sul fatto che sarà così per sempre. Prime Video ha annunciato che l'angelo e il demone interpretati da Michael Sheen e David Tennant in Good Omens, la serie fantasy tratta dal romanzo di Terry Pratchett e Neil Gaiman, torneranno per una terza e ultima stagione. Un ciclo di episodi conclusivo che darà finalmente "compimento a una conversazione fortuita di quasi 35 anni fa, tra Gaiman e il compianto Pratchett, in cui hanno delineato 'cosa accadrà dopo' ai meravigliosi personaggi nel mondo del loro romanzo di successo".

Good Omens avrà una terza e ultima stagione: Parla Neil Gaiman

"Sono davvero felice di poter finalmente concludere la storia che Terry e io avevamo tracciato nel 1989 e nel 2006", ha dichiarato Gaiman in un comunicato. "Terry era convinto che se avessimo realizzato la serie di Good Omens, avremmo potuto portare la storia fino alla fine. La prima stagione era incentrata sull'evitare l'Apocalisse, su profezie pericolose e la fine del mondo. La seconda stagione è stata dolce e delicata, anche se avrebbe potuto finire meno felicemente di quanto un certo angelo e un certo demone avrebbero potuto sperare. Ora, nella terza stagione, affronteremo ancora una volta la fine del mondo. I piani per l'Apocalisse stanno andando male. Solo Crowley e Aziraphale, lavorando insieme, possono sperare di rimettere le cose a posto. E non si parlano".

L'inizio delle riprese è previsto a breve in Scozia. Gaiman manterrà il ruolo di showrunner della serie, questa volta da solo dopo essere stato affiancato da Douglas Mackinnon nelle prime due stagioni. Le voci sul possibile rinnovo della serie si rincorrevano da settimane, dopo che ad agosto lo sceneggiatore e produttore esecutivo aveva scritto su X che la terza stagione "è pianificata e tracciata e, se non ci fosse uno sciopero degli sceneggiatori, la starei scrivendo proprio in questo momento".