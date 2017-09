Good Omens: Prima foto di David Tennant e Michael Sheen nella miniserie di Amazon

In occasione dell'inizio delle riprese di Good Omens, miniserie di Amazon Prime Video basata sul celebre romanzo di Neil Gaiman e Terry Pratchett Buona Apocalisse a tutti!, Gaiman ha pubblicato su Twitter una foto che ritrae per la prima volta i protagonisti David Tennant (Broadchurch, Doctor Who) e Michael Sheen (Masters of Sex) nei panni dei personaggi principali, Crowley e Aziraphale.

Disponibili in streaming nel 2019, i sei episodi di Good Omens raccontano di come le armate del bene e del male si stiano organizzando, Atlantis insorgendo e i temperamenti infiammando all'indomani della fine del mondo. Mentre ogni cosa sembra andare secondo i piani divini, ad Aziraphale (Sheen), un angelo un po' viziato, e a Crowley (Tennant), un demone dissoluto, non interessa della guerra imminente - entrambi vivono sulla Terra e tra i suoi mortali dall'inizio dei tempi, si sono affezionati a quello stile di vita, e sono disposti a sabotare l'apocalisse affinché ciò non cambi.

In aggiunta a Tennant e Sheen, il cast di Good Omens include Adria Arjona (Emerald City) nel ruolo di Anathema Device, Nina Sosanya (Last Tango in Halifax) di Mary Loquacious, Ned Dennehy (Peaky Blinders) del Duca di Hell Hastur, Ariyon Bakare (Tyrant) del Duca di Hell Ligur, Jack Whitehall di Newton 'Newt' Pulsifer, Michael McKean (Better Call Saul) del Sergente Shadwell e Miranda Richardson (Mondo senza fine) di Madame Tracy.