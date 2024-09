Good Omens: Neil Gaiman si è offerto di fare un passo indietro per salvare la terza stagione dopo le accuse

News Serie TV

La pre-produzione del capitolo finale della serie fantasy è stata sospesa all'inizio della settimana.

C'è molta preoccupazione tra i fan di Good Omens dopo che, all'inizio della settimana, la pre-produzione della terza e ultima stagione è stata sospesa in seguito alle accuse mosse da diverse donne contro l'ideatore e produttore esecutivo Neil Gaiman, da lui respinte. In attesa che si faccia chiarezza, le riprese non potranno cominciare nei tempi inizialmente previsti, e c'è chi teme che nello scenario peggiore la serie fantasy di Prime Video possa essere addirittura cancellata. Una possibile soluzione alla fastidiosa questione è arrivata nelle scorse ore dallo stesso Gaiman.

Good Omens: Neil Gaiman si è offerto di lasciare la serie tv

Stando a quanto riporta Deadline, Gaiman ha offerto ad Amazon e ai produttori di Good Omens di farsi da parte affinché i lavori per la terza e ultima stagione possano continuare. La sua, però, non deve essere intesa come un'ammissione di colpa. Dopo che un podcast di Tortoise Media ha raccontato i resoconti di due donne che lo hanno accusato di violenza sessuale, accuse alle quali ne sono seguite delle altre, Gaiman ha negato quanto gli è stato recriminato e si è detto turbato. Si ritiene che Amazon stia valutando la sua offerta e che una decisione definitiva non sia stata ancora presa.

La sospensione della pre-produzione della stagione finale di Good Omens, cominciata solo da poco, è arrivata circa una settimana dopo che Disney ha sospeso la produzione del film Il figlio del cimitero, basato sull'omonimo romanzo per ragazzi di Gaiman vincitore del Premio Hugo, sulla scia delle stesse accuse. Nello specifico, una donna ha affermato che l'autore l'ha aggredita sessualmente in Nuova Zelanda nel febbraio del 2022, mentre lavorava come tata per suo figlio. Un'altra ha detto di aver incontrato Gaiman a un evento letterario in Florida nel 2003, quando aveva 18 anni, e di avere avuto con lui un rapporto violento, durante una relazione altrimenti consensuale, che non voleva né le piaceva.