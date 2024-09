Good Omens: La terza e conclusiva stagione sospesa per le accuse a Neil Gaiman

News Serie TV

Brutte notizie per i fan di Good Omens e dei lavori di Neil Gaiman. La terza stagione della serie è stata al momento sospesa, in attesa di fare chiarezza sulle accuse di molestie sessuali mosse all'autore.

Al termine della seconda, esilarante stagione di Good Omens siamo rimasti "appesi", dopo quel bacio emozionante e la divisione di una coppia di opposti ormai affiatatissima. E rischiamo di restarci a lungo, stando alle notizie che arrivano purtroppo da fonti ufficiali e che spengono l'entusiasmo con cui era stato annunciato l'inizio riprese della terza e ultima stagione della serie creata da Neil Gaiman, sulla scorta del libro (e del sequel di cui avevano discusso) scritto con Terry Pratchett. Le riprese, che stavano per iniziare in Scozia, sono state sospese. Il motivo sono le accuse di violenza sessuale mosse a Neil Gaiman.

Good Omens 3 a rischio cancellazione?

Neil Gaiman è solo l''ultimo personaggio famoso in ordine di tempo a finire sotto i riflettori per accuse molto gravi (se provate) che hanno sconvolto i suoi fan. I fatti di cui l'autore è accusato sono diversi e uno di essi, su cui è aperta al momento un'indagine, risale al 2022, in Nuova Zelanda (dove all'epoca risiedevano l'ex moglie Amanda Palmer e il figlio della coppia, Ash) e ad accusarlo è proprio la babysitter 23 enne del figlio. In via precauzionale, dunque, la lavorazione di Good Omens è stata sospesa. Stessa sorte è toccata la settimana scorsa a Il figlio del cimitero, che sembrava stesse finalmente per arrivare al cinema con la regia di Marc Forster, in casa Disney. Netflix ha girato la seconda stagione di Sandman, che non vedrà la luce se non l'anno prossimo. Noi speriamo che nel frattempo Neil Gaiman possa dimostrare la sua innocenza, o pagare in sede penale se ha fatto quello di cui è accusato, anche se continuiamo a non vedere il nesso tra la persona e l'opera creata, che tanta gioia dà al mondo e che troviamo ingiusto sottrargli.