Good Omens: Il trailer ufficiale della stagione 2 svela la nuova missione di Crowley e Aziraphale

Appuntamento su Prime Video con i sei nuovi episodi della serie tv dal 28 luglio.

Se, in tutto questo tempo, anche voi vi siete chiesti quale guaio riporterà insieme Crowley e Aziraphale nella seconda stagione di Good Omens, la risposta ci viene gentilmente offerta dal trailer ufficiale appena rilasciato da Prime Video, il quale ci ricorda anche che l'attesa per i nuovi 6 episodi della serie basata sul celebre romanzo di Terry Pratchett e Neil Gaiman Buona Apocalisse a tutti! si esaurirà il prossimo 28 luglio.

Good Omens 2: Cosa ci aspetta nella nuova stagione

La questione non è meno complessa della volta precedente. La seconda stagione esplora storie che ci porteranno oltre il materiale originale per rendere meno misteriosa la sorprendente amicizia tra Aziraphale (interpretato da Michael Sheen), un angelo pignolo e commerciante di libri rari, e il demone scorbutico e dalla vita frenetica Crowley (David Tennant). Dopo essere stati sulla Terra sin dall'alba dei tempi e con l'Apocalisse sventata, Aziraphale e Crowley tornano a condurre una vita tranquilla tra i mortali nel quartiere di Soho a Londra, quando un inaspettato messaggero presenta loro un mistero incredibile che ha a che fare sia con il paradiso che con l'inferno.

L'Arcangelo Gabriele (Jon Hamm) è scomparso. Ha lasciato il paradiso ed è andato sulla Terra. Si presenta nella libreria di Aziraphale con solo una tovaglia (o una tenda?) addosso, terrorizzando Crowley. Non è chiaro cosa gli sia successo né quali siano le sue intenzioni. "Lui è nei pasticci", riconosce il primo dei due nel trailer. "Dobbiamo tenerlo qui e nasconderlo, da tutti. Paradiso, inferno. Insieme", conviene l'altro. Poi la grande promessa per milioni di fan in giro per il mondo: "Credo di avere appena dato inizio a una guerra", ammette allarmato Aziraphale.