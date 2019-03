Good Omens: Il trailer ufficiale della miniserie di Amazon Prime Video

La quasi-fine del mondo non è stata mai così scanzonata. In attesa del debutto su Prime Video il 31 maggio, Amazon ha diffuso oggi il trailer ufficiale dell'attesa nuova miniserie Good Omens, basata ricordiamo sul celebre romanzo umoristico apocalittico di Terry Pratchett e Neil Gaiman Buona Apocalisse a tutti! pubblicato nel 1990.

Con l'arrivo della fine del mondo, un Angelo viziato (Michael Sheen) e un Demone sregolato (David Tennant) appassionatisi fin troppo alla vita sulla Terra sono costretti a creare un'inaspettata alleanza per fermare l'Apocalisse. Sfortuna vuole che abbiano perso di vista l'Anticristo - un ragazzino di 11 anni che, inconsapevole, è stato designato per dare inizio alla distruzione. I due dovranno quindi imbarcarsi in una folle e colorata avventura per ritrovarlo e, si spera, salvare il mondo prima che sia troppo tardi.