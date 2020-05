Good Omens: I protagonisti discutono della loro noiosa quarantena in una clip scritta da Neil Gaiman

News Serie TV

Come stanno trascorrendo il lockdown Crowley e Aziraphale? La riposta in una telefonata.

Il prolungato lockdown sta mettendo a dura prova la vostra pazienza? Non siete i soli. In un video apparso su YouTube, il demone Crowley e l'angelo Aziraphale, protagonisti di Good Omens, si sono ritrovati telefonicamente per discutere delle loro attuali situazioni mentre la l'amata Terra, per la quale sono i rappresentanti del Paradiso e dell'Inferno, fa i conti con una pandemia. Le voci sono quelle di David Tennant e Michael Sheen, star della fortunata miniserie di Amazon Prime Video basata sul romanzo di Terry Pratchett e Neil Gaiman Buona Apocalisse a tutti, con quest'ultimo autore dei nuovi testi.

Condivisa da Pratchett, la clip di tre minuti rivela che trascorrere la quarantena da solo con le proprie piante d'appartamento mentre è qualcun altro a diffondere paura e malcontento tra le masse sta facendo impazzire Crowley, mentre Aziraphale è entusiasta di poter stare tutto il tempo nella sua libreria chiusa, leggendo e cucinando torte. "Questo è il nostro regalo per tutti voi", ha scritto Gaiman su Twitter. "È per rendere felici le persone, perché troppi di noi sono tristi".