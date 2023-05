Good Omens: Finalmente la data di uscita della stagione 2

News Serie TV

Nel frattempo, l'ideatore Neil Gaiman appare in una video-parodia finanziata dai fan.

L'attesa sta per terminare, finalmente! Prime Video ha annunciato che i 6 episodi della seconda stagione di Good Omens, la serie fantasy basata sul celebre romanzo di Terry Pratchett e Neil Gaiman Buona Apocalisse a tutti!, saranno disponibili in streaming da venerdì 28 luglio.

Good Omens 2: Cosa ci aspetta nella nuova stagione

La seconda stagione esplorerà storie che ci porteranno oltre il materiale originale per rendere meno misteriosa la sorprendente amicizia tra Aziraphale (interpretato da Michael Sheen), un angelo pignolo e commerciante di libri rari, e il demone dalla vita frenetica Crowley (David Tennant). Dopo essere stati sulla Terra sin dall'alba dei tempi e con l'Apocalisse sventata, Aziraphale e Crowley tornano a condurre una vita tranquilla tra i mortali nel quartiere di Soho a Londra, quando un inaspettato messaggero presenta loro un mistero incredibile che ha a che fare sia con il paradiso che con l'inferno.

In questi nuovi episodi ritroveremo anche Jon Hamm nei panni dell'Arcangelo Gabriele, Doon Mackichan in quelli dell'Arcangelo Michele e Gloria Obianyo dell'Arcangelo Uriele. Miranda Richardson, Maggie Service e Nina Sosanya torneranno con ruoli diversi, mentre tra i volti nuovi riconoscerete Liz Carr (Testimoni silenziosi), Quelin Sepulveda (L'uomo che cadde sulla Terra) e Shelley Conn (Bridgerton).

In attesa di poter mettere gli occhi sul primo trailer, una divertente chicca per gentile concessione di Neil Gaiman. Lo sceneggiatore e produttore esecutivo ha collaborato con The Hillywood Show per rivelare la data di uscita della seconda stagione di Good Omens in una video-parodia finanziata dai fan. Ve la proponiamo qui di seguito.