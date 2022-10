Good Omens 2 su Prime Video la prossima estate: Il poster e le foto dei nuovi personaggi

News Serie TV

Michael Sheen e David Tennant tornano nei panni dell'angelo Aziraphale e del demone Crowley affiancati da vecchie conoscenze e nuovi volti: ecco qualche nuova anticipazione.

L'attesa per la stagione 2 di Good Omens, annunciata a sorpresa da Prime Video ormai oltre un anno fa - a giugno 2021 -, è ancora lunga. Ma almeno il servizio di video in streaming ha aggiornato i fan annunciando, durante il Comic-Con di New York, che il nuovo ciclo di episodi dell'esilarante serie con protagonisti Michael Sheen e David Tennant arriverà nell'estate del 2023. Per ingannare l'attesa, sono stati diffusi un nuovo poster e delle immagini che mostrano in anteprima alcuni dei nuovi personaggi che saranno introdotti.

Good Omens: La trama della stagione 2

Lunga 6 episodi, la seconda stagione esplorerà nuove storie che amplieranno il materiale originale alla base della serie - il romanzo di culto di Terry Pratchett e Neil Gaiman Buona Apocalisse a tutti! - per raccontare la sorprendente amicizia tra Azraphel (Sheen), un angelo pignolo e commerciante di libri rari, e Crowley (Tennant), un demone dalla vita frenetica. Avendo vissuto sulla Terra sin dall'inizio dei tempi e una volta sventata l'apocalisse, Azraphel e Crowley tornano a condurre una vita tranquilla tra i mortali nel quartiere di Soho a Londra, quando un inaspettato messaggero presenta loro un mistero sorprendente che ha a che fare sia con il paradiso che con l'inferno.

I ritorni nel cast e i nuovi personaggi

Nella seconda stagione torneranno anche Mark Gatiss, Steve Pemberton, Reece Shearsmith, Niamh Walsh e Derek Jacobi, già confermati in precedenza insieme a Jon Hamm (nei panni dell'Arcangelo Gabriele), Doon Mackichan e Gloria Obianyo (Arcangeli Michele e Uriele). Mentre Nina Sosanya e Miranda Richardson, che erano già apparse nella prima stagione, interpreteranno dei personaggi completamente nuovi, i nuovi volti saranno Maggie Service, Quelin Sepulveda e Shelley Conn. Qui sotto, in quest'ordine, le foto dei nuovi personaggi interpretati da Maggie Service (Maggie), Nina Sosanya (Nina), Miranda Richardson (Shax), Quelin Sepulveda (Muriel) e Shelley Conn (Belzebù).