God of War: Una serie tv basata sul celebre videogame verso Prime Video

Il progetto è nelle mani degli ideatori di The Expanse e dello showrunner de La Ruota del Tempo.

Un'altra celebre avventura videoludica potrebbe avere il suo adattamento televisivo. Dopo l'ordine di una serie tv basata su Fallout, Prime Video sarebbe impegnato in una trattativa con gli studi Sony Pictures Television e PlayStation Productions per un adattamento live-action di God of War, serie di videogiochi action-adventure basata sulla mitologia greca e norrena.

L'indiscrezione arriva da Deadline, secondo il quale il progetto è nelle mani degli ideatori e produttori esecutivi di The Expanse Mark Fergus e Hawk Ostby, e di Hawk Ostby, lo showrunner e produttore esecutivo dietro il recente successo del servizio streaming La Ruota del Tempo. Lanciata nel 2005, la serie God of War mette nelle mani del giocatore le sorti di Kratos, un guerriero spartano in viaggio per vendicarsi di Ares, il dio greco della guerra, dopo aver ucciso i suoi cari sotto l'influenza della divinità. Dopo essere diventato lui stesso lo spietato Dio della Guerra, Kratos si ritrova costantemente alla ricerca di una possibilità per cambiare il suo destino.

Ad oggi la serie conta cinque capitoli principali (l'ultimo dei quali, God of War: Ragnarök, atteso per quest'anno), tre spin-off e un prequel. Se confermato, sarebbe l'ennesimo videogame diventato in pochi mesi una serie tv live-action. Si aggiungerebbe agli adattamenti del già citato Fallout; di Mass Effect, in sviluppo sempre a Prime Video; di The Last of Us, in produzione a HBO; di Halo, in arrivo su Paramount+ (in Italia su Sky Atlantic e in streaming su NOW) a fine mese; di Resident Evil, prossimamente su Netflix; e di Twisted Metal, ordinato solo pochi giorni fa da Peacock.