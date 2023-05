Gli sceneggiatori americani sono in sciopero

News Serie TV

L'accordo per il rinnovo del contratto di categoria non è stato raggiunto. Al via da oggi lo sciopero. Quali sono ora i rischi per l'industria televisiva?

I timori dei giorni scorsi si sono rivelati fondati: dalla mezzanotte di ieri, gli sceneggiatori americani sono ufficialmente in sciopero, dopo che i colloqui della Writers Guild of America (WGA), l'unione dei sindacati che negli Stati Uniti difende gli sceneggiatori, con l'Alliance of Motion Picture and Television Producers (AMPTP), che rappresenta i nove maggiori studi di Hollywood, si sono interrotti senza che un accordo sui termini del nuovo contratto di categoria sia stato raggiunto. È la prima volta dal 2007, quando l'ultimo sciopero paralizzò l'industria televisiva e cinematografica per mesi con danni ingenti.

Perché gli sceneggiatori americani scioperano

L'ultimo accordo della WGA con l'AMPTP era stato siglato nel 2017 e scadeva ieri, lunedì 1° maggio. Le trattative per un nuovo contratto, questa volta triennale, erano iniziate il 20 marzo. Al centro della negoziazione, il riconoscimento e la correzione del modo in cui lo streaming ha influenzato il lavoro, la retribuzione e le condizioni di lavoro degli sceneggiatori. "Negli ultimi 10 anni, gli studi hanno adottato pratiche commerciali che hanno ridotto drasticamente i nostri compensi e minato le nostre condizioni di lavoro", ha dichiarato l'organizzazione. "Chediamo di migliorare la retribuzione e le condizioni degli sceneggiatori affinché riflettano il nostro valore in questo settore. È in gioco la sopravvivenza della nostra professione".

Secondo la WGA, la retribuzione settimanale media degli sceneggiatori è diminuita del 4% nell'ultimo decennio. Tenendo conto dell'inflazione, il calo balza a uno sconcertante 23%. Inoltre, solo la metà di loro percepisce la paga minima. Quello di una migliore retribuzione non è però l'unica questione sul tavolo. Gli sceneggiatori chiedono anche maggiori compensazioni dalla vendita dei diritti, l'aumento dei contributi ai piani pensionistici e ai fondi sanitari, un minore ricorso alle "mini stanze" degli sceneggiatori che riducono notevolmente le dimensioni del personale degli sceneggiati televisivi, l'emanazione di misure per combattere la discriminazione e le molestie e promuovere l'equità retributiva e una regolamentazione rafforzata delle clausole e dell'esclusività nei contratti di lavoro degli sceneggiatori televisivi. A queste si aggiunge una forte preoccupazione per il diffondersi di tecnologie di intelligenza artificiale che rappresenterebbero una minaccia "esistenziale" per il lavoro degli sceneggiatori.

Quali sono i rischi di uno sciopero prolungato

L'ultimo sciopero degli sceneggiatori americani, durato 100 giorni, è costato all'economia della sola Los Angeles 2,1 miliardi di dollari, con la quasi totalità delle serie e dei programmi televisivi costretta a fermarsi. Diverse decine di titoli furono cancellati e molti altri non riuscirono a ottenere un ordine per la stagione successiva. Sebbene questa volta lo sciopero arrivi in un momento diverso, ovvero nella parte finale della stagione, un prolungamento dello stato di agitazione rischia di ritardare o, peggio ancora, compromettere la conformazione della programmazione autunnale. I media locali stimano infatti che lo sciopero dei 10,000 membri della Writers Guild of America avrà una ricaduta su più di 800,000 lavoratori dello spettacolo, bloccando progressivamente sempre più set, produzioni e programmi.

"Il comitato di negoziazione della WGA ha trascorso le ultime sei settimane a trattare con Netflix, Amazon, Apple, Disney, Discovery-Warner, NBC Universal, Paramount e Sony sotto l'egida dell'AMPTP", ha dichiarato l'organizzazione. "Abbiamo spiegato come le pratiche commerciali di queste società abbiano ridotto drasticamente i nostri compensi e i nostri diritti d'autore e, quindi, minato le nostre condizioni di lavoro. Abbiamo chiarito che siamo determinati a raggiungere un nuovo contratto con una retribuzione equa che rifletta il valore del nostro contributo al successo dell'industria e includa protezioni per garantire che la scrittura continui a essere una professione sostenibile".

I primi a soffrirne saranno, per loro natura, gli show di seconda serata. Deadline riporta che il The Late Show with Stephen Colbert, il Jimmy Kimmel Live! e il The Tonight Show Starring Jimmy Fallon non potranno andare in onda già da questa sera. Poi sarà il turno dei programmi diurni, in partcilare le soap opera. Il tempio della tv americana, il Saturday Night Live, potrebbe non riuscire a chiudere la stagione, mentre le serie tv di prima serata saranno colpite nel caso in cui lo sciopero dovesse prolungarsi per tutto maggio. Se così fosse, secondo la WGA, "potrebbe ritardare la prossima stagione televisiva broadcast, che continua a rappresentare un terzo di tutti gli episodi prodotti". L'inizio del lavoro di scrittura delle nuove stagioni è previsto infatti per la fine di maggio e l'inizio di giugno, e una situazione simile a quella del 2007 renderebbe impossibile l'inizio della stagione 2023-24 a settembre/ottobre. Più complessa è invece la situazione per tutte quelle serie tv in lavorazione per i servizi streaming, in particolare quelle in corso di scrittura o prossime alla stesura delle sceneggiature. Una sospensione o ritardo nell'inizio dei lavori finirebbero col posticiparle, rendendo in ultima fase più povera l'offerta delle piattaforme a partire dalla seconda parte dell'anno.