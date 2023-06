Glamorous: Il trailer ufficiale della serie con Kim Cattrall a metà tra Il diavolo veste Prada e Ugly Betty

News Serie TV

Il dramedy in streaming su Netflix dal 22 giugno. Nel cast anche Miss Benny.

Storie amatissime come Il diavolo veste Prada e Ugly Betty hanno dimostrato che il mondo della moda e del bello non sono fatti solo di sfarzo e luccichii ma anche di duro lavoro e sofferenza, soprattutto se sei un pesce fuor d'acqua. Se le ricordate con affetto, il 22 giugno non perdete su Netflix Glamorous, una nuova serie con la star di Sex and the City Kim Cattrall e Miss Benny nei panni di una sorta di Miranda Priestly e Betty Suarez glamour. Qui di seguito il trailer ufficiale.

Glamorous: Cosa racconta la nuova serie con Kim Cattrall

Creata da Jordan Nardino, Glamorous si concentra su Marco Mejia (Benny), un giovane di genere non conforme la cui vita sembra essere in sospeso finché non inizia a lavorare per l'ex modella e leggendaria magnate del makeup Madolyn Addison (Cattrall). Per la prima volta, Marco ha la possibilità di mettere a fuoco ciò che vuole dalla vita, la sua identità e cosa significhi per lui essere queer. Il trailer offre un assaggio delle sfide che attendono Marco sulla strada verso il successo, tra cui la preoccupazione dei vicinissimi a Madolyn che possa danneggiare l'immagine dell'azienda.

Glamorous è un nuovo tassello in un periodo particolarmente gratificante per Kim Cattrall. L'attrice è anche tra i volti di How I Met Your Father e a breve riprenderà l'iconico ruolo di Samantha Jones in And Just Like That... In Glamorous la affiancano anche Zane Phillips (Legacies) nel ruolo di Chad, il figlio di Madolyn; Jade Payton (Dynasty) di Venetia, la di lei assistente; Michael Hsu Rosen (Tiny Pretty Things) di Ben, il timido interesse amoroso di Marco; Ayesha Harris (Daisy Jones & The Six) della graphic designer Britt; e Graham Parkhurst (Star Trek: Strange New Worlds) di Parker, l'altro interesse amoroso non-timido di Marco.