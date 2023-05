Glamorous: Data e prime foto della nuova serie Netflix con Kim Cattrall

News Serie TV

L'ex star di Sex and the City interpreta una magnate del mondo del makeup che prende sotto la sua ala un giovane queer.

Se vi mancano le serie tv estive scacciapensieri - spesso proposte negli Stati Uniti da The CW - quest'anno ci pensa Netflix ad accontentarvi. Debutterà il 22 giugno Glamorous, dramedy ambientato nel complicato mondo dell'industria beauty e con una sfavillante Kim Cattrall, l'indimenticata Samantha di Sex and the City ora al suo terzo ruolo televisivo recente dopo How I Met Your Father e Queer as Folk. Guardate qui sotto le prime foto della serie rilasciate dal servizio di video in streaming.

La trama di Glamorous

Creata da Jordan Nardino, anche produttore esecutivo insieme a Damon Wayans Jr. e Kameron Tarlow, Glamorous racconta la storia di Marco Mejia (Miss Benny, Love, Victor), un giovane di genere non dichiarato la cui vita sembra essere in sospeso finché non inizia a lavorare per l'ex modella e leggendaria magnate del makeup Madolyn Addison (Kim Cattrall). Per la prima volta, Marco ha la possibilità di mettere a fuoco ciò che vuole dalla vita, la sua identità e cosa significhi per lui essere queer.

Il dramedy, in effetti inizialmente sviluppato per The CW senza riuscire ad arrivare alla fase del pilota, strizza l'occhio a serie come Ugly Betty e The Bold Type e - un caso o no - debutta proprio lo stesso giorno in cui, negli USA su Max, arriverà la seconda stagione di And Just Like That..., il revival di Sex and the City che come sappiamo ha dovuto fare a meno proprio di Kim Cattrall nel ruolo dell'iconica Samantha.

Il cast

Il resto del cast di Glamorous include Zane Phillips (Legacies) nel ruolo del figlio di Madolyn, Chad, Jade Payton (Dynasty) nel ruolo dell'assistente di Madolyn Venetia, Michael Hsu Rosen (Tiny Pretty Things) nel ruolo di Ben, il timido interesse amoroso di Marco, Ayesha Harris (Daisy Jones & The Six) nei panni della graphic designer Britt e Graham Parkhurst (Star Trek: Strange New Worlds) nei panni del non-timido interesse amoroso di Marco, Parker.

Tra le guest star ci sono Aldrin Bundoc, Brock Ciarlelli, Charlene Incarnate, Chiquitita, Diana Maria Riva, Joel Kim Booster, Lisa Gilroy, Mark Deklin, Matt Rogers, Monét X Change, Nicole Power, Priyanka, Ricardo Chavira e Serena Tea.