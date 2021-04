Girls5eva: Il trailer ufficiale della nuova comedy musicale prodotta da Tina Fey

News Serie TV

La serie con Sara Bareilles e Busy Philipps nel cast debutterà negli Stati Uniti in streaming su Peacock il prossimo 6 maggio.

Fate largo perché le Girls5Eva sono tornate e hanno intenzione di riprendersi la scena! Peacock, il servizio di video in streaming di NBCUniversal, svela con un trailer ufficiale la data di uscita di una delle sue nuove serie più attese, Girls5eva appunto, comedy musicale creata da Meredith Scardino (The Umbreakable Kimmy Schmidt) e che vanta tra i suoi produttori i premiati Tina Fey e Robert Carlock, già dietro il successo di 30 Rock e Unbreakable Kimmy Schmidt. Tutti e otto episodi della prima stagione saranno disponibili negli Stati Uniti il prossimo 6 maggio.

La trama, il cast e i personaggi di Girls5eva

Girls5eva racconta la storia di un gruppo di ragazze che, dopo aver conosciuto brevemente la popolarità negli anni '90 con una hit, decide di tornare insieme quando la loro musica viene campionata da un giovane rapper. Pur essendo oggi donne molto diverse tra loro, le Girls5eva si riuniscono cercando di bilanciare tutto con le loro nuove vite, fatte di coniugi, figli, altri lavori, debiti, genitori anziani e molto altro. L'obiettivo? Rivivere i loro sogni da pop star. Il cast è stellare: la vincitrice del Grammy Sara Bareilles, la star di Broadway Renée Elise Goldsberry, Paula Pell (Saturday Night Live) e Busy Philipps (Cougar Town) saranno quattro delle cantanti del gruppo e a loro si aggiungerà Ashley Park (Emily in Paris), interprete della quinta ragazza, un personaggio descritto come "il collante che teneva insieme il gruppo alla fine degli anni '90".

Nel promo vediamo le Girls5eva Summer (Philipps), Dawn (Bareilles), Gloria (Pell) e Wickie (Goldsberry) cercare di rimettersi in carreggiata solo per scontrarsi con una dura realtà: dopo 20 anni i messaggi delle loro canzoni sono passati di moda, per non dire completamente sbagliati, come fa notare Dawn. Riusciranno a riacquistare la popolarità perduta? Beh, gli anni '90 non sono mai stati così di moda.