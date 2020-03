Giorno per giorno resuscita dopo la cancellazione: Il trailer ufficiale della stagione 4

News Serie TV

La comedy familiare prosegue su Pop dopo la cancellazione a Netflix.

A poche ore dal ritorno sugli schermi americani, non più con Netflix ma con la rete via cavo Pop, che l'ha rinnovata per una quarta stagione dopo la cancellazione al servizio di video in streaming, la comedy Giorno per giorno si mostra in un trailer ufficiale che torna a confermarci - nell'eventualità in cui ve ne foste nel frattempo dimenticati - quanto gli Alvarez siano una famiglia senza peli sulla lingua e timidezze nell'animo.





Mentre la progressista Elena (interpretata da Isabella Gomez) cerca di avere un confronto maturo sull'orgasmo femminile con la nonna tradizionalista, Penelope (Justina Machado) è sconvolta quando scopre che Lydia (la leggendaria Rita Moreno) le ha creato un profilo Tinder, descrivendola come "un'infermiera solitaria e cattolica in cerca di un uomo grande e forte che riempi il buco nella sua vita". Già.

Secondo la descrizione ufficiale, la quarta stagione di Giorno per giorno vedrà Penelope avventurarsi in una "relazione sorprendente", sua madre Lydia affrontare una crisi religiosa e Schneider (Todd Grinnell) andare più a fondo nel suo rapporto con Avery. Nel frattempo, Elena si preparerà per il college, mentre il fratello Alex (Marcel Ruiz) inizierà a vedere qualcuno. Ricordiamo poi che questi nuovi episodi ospiteranno le leggende della commedia Ray Romano (Tutti amano Raymond) e Marla Gibbs (I Jefferson) nei panni di un incaricato del Censimento e di una signora che Elena e Syd incontreranno la notte di Halloween.