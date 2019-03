Giorno per giorno cancellata dopo tre stagioni: "Una scelta difficile", fa sapere Netflix

La notizia, per quanto temuta, era nell'aria da settimana, ma si tratta in ogni caso di una batosta difficile da digerire: riconosciuta universalmente come una delle migliori comedy attualmente in tv, Giorno per giorno (One Day at a Time nella versione originale) non tornerà su Netflix con una quarta stagione. Il servizio di video in streaming ha optato infatti per la cancellazione del remake in chiave latina della celebre sitcom omonima creata dalla leggenda della commedia Norman Lear.

L'ultima di una lista sempre più lunga di cancellazioni che lasciano un vuoto nell'anima, Giorno per giorno ha raccontato i tentativi di una veterana dell'esercito da poco divorziata (Justina Machado) di tenere unita la sua eccentrica famiglia con l'aiuto della madre (la leggenda vivente Rita Moreno), una vivace donna di origini cubane. Con un messaggio su Twitter, Netflix ha spiegato che "la scelta non è stata facile: abbiamo impiegato diverse settimane cercando un modo per fare un'altra stagione, ma alla fine non c'erano abbastanza spettatori per giustificarla".

Apprezzatissima dalla critica, che l'ha inserita tra le sei migliori comedy della tv ai TCA Awards del 2018, Giorno per giorno non era evidentemente una delle produzioni originali più seguite dal pubblico di Netflix, sebbene, va riconosciuto ai quei tanti che in queste ore lo stanno lamentando sui social network con gli hashtag #SaveOneDayAtATime e #SaveODATT, il servizio non ha fatto poi così tanto per promuoverla rispetto ad altre. Nel frattempo, una flebile speranza arriva dallo studio di produzione Sony Pictures Television, il quale ha fatto sapere che metterà in campo tutte le energie necessarie per trovare alla comedy una nuova casa.

Che quella di One Day at a Time non sia stata una cancellazione facile per Netflix lo si intuisce anche dal fatto che abbia "scomodato" persino il direttore operativo Ted Sarandos, che in un comunicato ha dichiarato: "È stato un grande onore lavorare con il leggendario Norman Lear. Ho parlato personalmente con lui e con i co-ideatori Gloria Calderón Kellett e Mike Royce, per esprimere la mia gratitudine a loro, a tutti gli autori, alla troupe così dedita e al cast - che include la brillante Justina Machado e l'abbagliante Rita Moreno - per aver creato una serie con un tale umorismo, cuore e umanità. Questa è stata una decisione molto difficile e siamo grati ai fan che hanno supportato la serie, ai nostri partner alla Sony e a tutti i critici che l'hanno abbracciata. Sebbene sia deludente che molti spettatori non abbiano scoperto Giorno per giorno, credo che la serie supererà la prova del tempo".

Vi riportiamo infine le dichiarazioni di Kellett e Royce: "Ci siamo divertiti tantissimo a realizzare questa serie. Abbiamo lavorato con il cast, gli sceneggiatori e la troupe migliori, più generosi e di talento di sempre, e con l'incomparabile Norman Lear. Così, mentre i nostri cuori piangono, sono anche ricolmi di gratitudine per questa straordinaria esperienza. E a tutti voi. Tutti voi che ci avete dimostrato quanto significhi Giorno per giorno. Abbiamo lavorato a molti show, ma non abbiamo mai sperimentato le dimostrazioni d'affetto, legame e supporto di ODATT. Insieme con Sony, cercheremo altri posti in cui Giorno per giorno potrà vivere e, con un po' di fortuna, ne troveremo uno. In ogni caso, le nostre tre stagioni continueranno a esistere e a essere lì per voi e noi. Nel frattempo, vogliamo ringraziare tutti quelli che ci hanno seguito. Vi vogliamo bene".