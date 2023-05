Ginny & Georgia si guadagna un doppio rinnovo: Confermate le stagioni 3 e 4

News Serie TV

Il dramedy incentrato su un complicato rapporto madre-figlia tornerà su Netflix con altre due stagioni e una nuova showrunner.

Netflix ci ha tenuti sulle spine ma alla fine ha annunciato uno dei rinnovi più attesi. Ginny & Georgia, il dramedy incentrato sul complicato rapporto madre-figlia delle due protagoniste del titolo, tornerà non solo con una terza stagione ma anche con una quarta. Sarah Glinski (Degrassi: Next Class) sostituirà Debra J. Fisher nel ruolo di showrunner. Il doppio rinnovo è stato annunciato durante l'evento degli Upfront del servizio di video in streaming e con un video degli attori, che vedete qui sotto.

Ginny & Georgia has been renewed for Season 3 — and Season 4! pic.twitter.com/mPXSEFA0o9 — Netflix (@netflix) May 17, 2023

Ginny & Georgia: Dove eravamo rimasti?

Ginny & Georgia, creata da Sarah Lampert, racconta la storia della quindicenne Ginny Miller (Antonia Gentry) e della esplosiva mamma trentenne Georgia (Brianne Howey) che decide di stabilirsi con la sua famiglia in una pittoresca cittadina del New England in modo da assicurare loro una vita normale. Ben presto, però, il passato complicato di Georgia fa capolino e si scoprono sconvolgenti verità sul suo conto, come il fatto che in realtà è un assassina che ha agito per difendere se stessa e sua figlia.

Nella seconda stagione, Ginny ha scoperto che il suo patrigno Kenny non è morto per cause naturali e ha dovuto fare i conti con il fatto che la madre non solo ha ucciso, ma l'ha fatto per proteggerla. Georgia invece, desiderosa di lasciarsi il passato alle spalle, ha organizzato il matrimonio con Paul (Scott Porter). Ma nel finale è stata arrestata al suo stesso ricevimento di nozze per un altro omicidio. Questa volta l'omicidio di Tom, il marito di Cynthia.

Ginny & Georgia tornerà con una terza e una quarta stagione

Il doppio rinnovo arriva anche grazie all'enorme seguito che si è assicurata la serie fin dalla prima stagione. La seconda, uscita lo scorso 5 gennaio, è rimasta nella Top 10 globale di Netflix per 7 settimane e in quella di ben 88 Paesi del mondo. Visto il finale aperto, i fan speravano nella conferma di una terza stagione che è finalmente arrivata. Ma cosa ci aspetta nei prossimi episodi? "Dal punto di vista della trama, stiamo gettando semi di cui non vi accorgerete fino quando non avremo una terza stagione e, se saremo in grado di raccontare la storia che vogliamo raccontare, tutto avrà un senso. E tutto tornerà in un modo che non vi aspettavate", ha assicurato la creatrice Sarah Lampert parlando con TVLine.