Ginny & Georgia, l'ideatrice spiega perché Joe è così importante nella stagione 3 e non solo

Ideatrice e showrunner sono d'accordo quando dipingono Joe il personaggio perfetto accanto a Georgia e per un motivo ben preciso.

Georgia Miller è un vero e proprio uragano, ma sua figlia Ginny non è da meno: madre e figlia non hanno annoiato il pubblico neppure questa volta, ponendo al centro dell’attenzione una storia ricca di dramma. Ideata da Sarah Lampert e con il supporto della showrunner Sarah Gliski, Ginny & Georgia ha entusiasmato il pubblico in streaming di Netflix con una terza stagione che ha ripreso esattamente da dov’era stata interrotta la seconda: Georgia è stata arrestata durante il giorno delle sue nozze con un’accusa di omicidio. Va da sé che avere la propria madre dietro le sbarre è un’esperienza che nessuno vorrebbe sperimentare, ancor di più Ginny, il cui rapporto con Georgia è costantemente altalenante. Nel corso della terza stagione, Georgia ha capito di poter contare su poche persone, incluso Joe. E, in merito al loro delicato e prezioso legame, ideatrice e showrunner hanno espresso il proprio parere spiegando perché potrebbe essere proprio Joe la persona più indicata accanto a Georgia Miller.

Ginny & Georgia, ideatrice e showrunner spiegano perché Joe è così importante nella stagione 3 per Georgia

Interpretata da Brianne Howey, Georgia è sempre stata un vulcano di idee e di azioni. Sin dalla prima stagione, ha lasciato il proprio tocco ovunque andasse e le sue azioni non sono sempre state condivise o apprezzate da sua figlia Ginny. Adolescente dal bagaglio importante alle spalle, ha cercato di mettere radici, costruirsi delle relazioni importanti, innamorarsi per la prima volta di un ragazzo che la ricambia e che vive di fronte casa sua. Ma sua madre Georgia ha sempre trovato un modo per rompere i suoi precari equilibri. Nella terza stagione, ad esempio, è costretta a fare i conti con un’accusa d’omicidio che avrà forti ripercussioni sull’intera famiglia. Ginny ed Austin dovranno fare i conti con le chiacchiere tra i corridoi di scuola e le ostilità da parte di chi ha voluto credere che la loro madre fosse realmente colpevole. Così come anche Paul, sindaco della città, ha dovuto incassare il colpo e nutrire a sua volta dei dubbi nei confronti della donna che ha appena sposato. Georgia, però, ha un legame speciale anche con Joe, che sin da subito ha dimostrato di curarsi poco di ciò che pensano gli altri. In una recente intervista con Screen Rant, Sarah Lampert e Sarah Glinski hanno spiegato perché il rapporto tra Joe e Georgia è così speciale, diverso dagli altri. L’ideatrice ha precisato:

Penso che ciò che rende fantastico Joe sia il fatto che riesce a far emergere un lato di Georgia che non vediamo con gli altri due. Voglio dire, lo fanno tutti. Tutti tirano fuori qualcosa di diverso da Georgia perché è un personaggio così dinamico. Joe tira fuori davvero il suo lato giocoso. Ed è interessante perché non è nemmeno necessariamente scritto a tavolino. Lo scriviamo in base all’energia che gli attori ci trasmettono. Ray e Bri [Raymond Ablack e Brianne Howey] sono così giocosi e adorabili insieme. Ogni volta che Georgia è con Paul, mi sembra un po' più matura. Indossa il suo costume da sindaco. Ma quando è con Joe, si sente davvero giovane. Sembra una bambina. Ti ricordi che è così giovane, ti ricordi che ha poco più di trent'anni, perché lui tira fuori davvero questo lato di lei che rispecchia perfettamente la sua vera essenza.

Sarah Lampert ha precisato perché Joe ha un’importanza più forte nella terza stagione: “Quando il mondo intero le si rivolta contro, lui è come una roccia per lei ed è uno a cui non importa nulla del giudizio altrui. La sua vera lealtà è tutto”. Anche la Glinski ha aggiunto: “Lui non la giudica. È l'unica persona che non la giudica. Per questo, sa di poter essere se stessa ed essere vulnerabile con lui. Ciò di cui ha bisogno è qualcuno con cui poter essere vulnerabile, essere se stessa e sentirsi al sicuro in tutto il caos che sta accadendo in questa stagione. Perché con Paul, e persino con Zion, indossa sempre un'armatura. È Georgia Miller, Georgia Randolph, ecc. Indossa quella. Ma con Joe, può semplicemente essere se stessa”.