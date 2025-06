Ginny & Georgia 4 quando esce? La data, le anticipazioni sulla trama e tutto quello che sappiamo

News Serie TV

Ginny & Georgia è stata già rinnovata per una quarta stagione, ma quando uscirà su Netflix e cosa succederà? Le dichiarazioni degli autori e tutto quello che si sa.

Dopo una terza stagione che ha lasciato i fan con il fiato sospeso, Ginny & Georgia tornerà ufficialmente per una quarta stagione. La serie, infatti, aveva già ottenuto da Netflix il via libera per le stagioni 3 e 4 a maggio 2023 grazie agli ottimi ascolti e alla buona accoglienza da parte del pubblico. Ma, dopo un finale aperto e tante domande rimaste senza risposta, gli spettatori vogliono sapere quando faranno ritorno a Wellsbury (se ve lo state chiedendo, la cittadina dove è ambientata la serie non esiste davvero e le riprese si svolgono principalmente in Canada, nella zona di Toronto). Tornando a noi: cosa si sa sulla quarta stagione di Ginny & Georgia? Facciamo il punto e raccogliamo tutte le anticipazioni disponibili.

Dove eravamo rimasti: com'è finita la terza stagione

La terza stagione si è chiusa con Georgia sotto processo per l'omicidio di Tom Fuller. Quando tutto sembrava perduto, il figlio Austin ha mentito in aula, accusando il padre Gil del delitto, in una mossa orchestrata da Ginny per salvare la madre. In quel momento, Ginny si è praticamente trasformata in sua madre Georgia, diventando tutto ciò che aveva giurato di evitare.

Nel frattempo, Marcus è caduto in una profonda depressione e la sorella Max, emarginata dal gruppo, ha trovato il coraggio di chiedere aiuto per lui, portandolo in una clinica. L'ultimo colpo di scena, però, è arrivato proprio alla fine: Georgia è incinta, anche se non è chiaro se il padre del bambino sia Joe o Paul. Un nuovo incidente di percorso che promette scintille. Le domande ora sono tante: chi è il padre del bambino? Georgia cambierà davvero? E Ginny riuscirà a non perdere sé stessa nel tentativo di salvare la propria famiglia?

Ginny & Georgia 4: Le anticipazioni sulla trama della quarta stagione

L'ideatrice della serie Sarah Lampert ha dichiarato a Tudum che il tema ufficiale della quarta stagione sarà "Cicli e Origini". Questo significa che i nuovi episodi esploreranno più a fondo il passato di Georgia, compreso il rapporto con la madre e il patrigno, che fanno una fugace apparizione nel finale della terza stagione mentre passano in macchina davanti a casa sua. Lampert ha sottolineato che la nuova stagione approfondirà le radici del trauma di Georgia e Brianne Howey, che la interpreta, si è detta entusiasta all'idea di esplorare questo lato più intimo del suo personaggio. "Sarah ha in programma cose incredibili e non vedo l'ora di scoprire di più sulle circostanze che hanno plasmato Georgia", ha detto la protagonista a Tudum aggiungendo che ci sarà finalmente spazio per un vero percorso di terapia per Georgia. Per Howey, "c’è un barlume di speranza" alla fine della terza stagione. Anche Sarah Glinski, showrunner della serie, ha confermato che il focus principale sarà il peso emotivo che Georgia ha inconsapevolmente caricato su Ginny e Austin. "Il fardello che lascia su di loro è enorme, ed è questo che la quarta stagione dovrà affrontare", ha spiegato. Non si tratta solo delle conseguenze legali o pubbliche dei crimini di Georgia, ma delle ferite psicologiche che si stanno aprendo nei suoi figli.

La gravidanza, ovviamente, sarà al centro della nuova trama. Howey ha accennato con ironia che "qualcuno potrebbe presto diventare papà", lasciando intendere che il triangolo Georgia-Paul-Joe non è affatto chiuso. Inoltre, non è escluso un ritorno di Gil, il padre violento di Austin, che potrebbe tornare per vendicarsi. Howey ha ricordato che "la scorsa volta pensavamo di averlo visto per l'ultima volta, ma poi è tornato", suggerendo che il personaggio ha ancora un peso.

Il cast: chi tornerà?

Molto probabilmente nella prossima stagione rivedremo i principali protagonisti della serie. Brianne Howey e Antonia Gentry torneranno sicuramente nei panni di Georgia e Ginny, così come Diesel La Torraca nel ruolo del piccolo Austin. È molto probabile che Felix Mallard riprenda il ruolo di Marcus, vista la storyline aperta sulla sua salute mentale, e che Sara Waisglass torni nei panni di Max, ancora impegnata a ricucire i rapporti con le sue amiche e il fratello.

Anche Jennifer Robertson (Ellen), Raymond Ablack (Joe), Katie Douglas (Abby), Chelsea Clark (Norah), Nathan Mitchell (Zion) e Scott Porter (Paul) probabilmente ci saranno. Non è da escludere, inoltre, un ritorno di Aaron Ashmore nel ruolo di Gil, soprattutto se il personaggio continuerà a essere una minaccia per Georgia e i suoi figli. E se davvero il passato di Georgia entrerà in scena in modo più concreto, possiamo aspettarci anche l'arrivo di nuovi attori nel ruolo della madre e del patrigno di Georgia.

Quando uscirà? La probabile data d'uscita della quarta stagione

Al momento, Netflix non ha ancora annunciato una data ufficiale per la quarta stagione. Tuttavia, sappiamo che gli sceneggiatori hanno iniziato a scrivere la stagione a febbraio 2025. Al momento, quindi, dovrebbero essere a buon punto. È comunque probabile che passi ancora un po' di tempo prima che la produzione entri nel vivo. Basandoci sulle pause trascorse tra una stagione precedente e l'altra, possiamo ipotizzare che la stagione 4 arriverà non prima del 2027. Ma, naturalmente, speriamo che i tempi di accorcino, considerato il rinnovo per due stagioni che dovrebbe aver permesso agli autori maggiore pianificazione.