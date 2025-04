Ginny & Georgia 3: Il teaser trailer ufficiale italiano anticipa "il giorno del giudizio" per Georgia

News Serie TV

La terza stagione di Ginny & Georgia arriverà in streaming su Netflix il 5 giugno: ecco tutte le anticipazioni sulla trama e sul cast e cosa dobbiamo aspettarci.

Netflix ha diffuso il teaser trailer ufficiale italiano della terza stagione di Ginny & Georgia, ricordandoci che il dramedy incentrato su un complicato rapporto madre-figlia tornerà con i nuovi episodi il prossimo 5 giugno. La breve anteprima anticipa cosa dobbiamo aspettarci suggerendo che le conseguenze delle azioni di Georgia sembrano essere ormai inevitabili.

Teaser Trailer Ufficiale: Stagione 3: Il Teaser Trailer Ufficiale Italiano della serie Netflix - HD

Ginny & Georgia: Dove eravamo rimasti

Nel teaser vediamo Georgia alle prese con il processo per omicidio dopo essere stata arrestata in pieno ricevimento di nozze, mentre Ginny fatica a gestire la pressione e i giudizi della scuola e della comunità. "Non sono una cattiva persona. È tutta una questione di percezione", si difende Georgia in voiceover, lasciando intuire che la stagione ruoterà proprio attorno alla sua battaglia per ristabilire la sua reputazione.

Ginny & Georgia racconta la storia della giovane Ginny Miller (Antonia Gentry) e della sua carismatica ma misteriosa madre Georgia (Brianne Howey). La seconda stagione si era conclusa con un cliffhanger clamoroso: Georgia, dopo aver rivelato parte del suo passato oscuro al fidanzato Paul (Scott Porter), era stata arrestata durante il matrimonio per l’omicidio di Tom, il marito morente di Cynthia. Il colpo di scena ha lasciato Ginny, Paul, il piccolo Austin (testimone involontario del crimine) e tutti gli invitati attoniti. Nel frattempo, Ginny aveva cercato di ricucire il suo rapporto con l’ex Marcus, affrontando al contempo le rivelazioni scioccanti sulla madre. Georgia, invece, sembrava finalmente sul punto di ricominciare una nuova vita, ma i suoi segreti l'hanno raggiunta.

Le anticipazioni della terza stagione

Nella terza stagione, Ginny dovrà affrontare la dura realtà della vita con una madre accusata di omicidio, mentre Georgia si troverà al centro di un processo che potrebbe cambiare tutto. Secondo la showrunner Sarah Lampert, i rapporti tra Georgia, Joe e Cynthia giocheranno un ruolo cruciale nei nuovi episodi, in particolare tra l’ottavo e il decimo. "Abbiamo piantato dei semi narrativi che germoglieranno solo ora. Tutto tornerà, ma in un modo che nessuno si aspetta" ha dichiarato in un'intervista a TVLine. Intanto, vi ricordiamo che la serie è stata già rinnovata per una quarta stagione, sulla scia del successo delle prime due.

I nuovi ingressi nel cast

Nella terza stagione arriveranno due nuovi personaggi: Wolfe (interpretato da Ty Doran, Manifest), un ragazzo rilassato e un po’ disilluso che frequenta la classe di poesia di Ginny, e Tris (Noah Lamanna, Star Trek: Strange New Worlds), uno skater brillante che diventa amico di Marcus e Silver.