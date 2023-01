Ginny & Georgia 3 ci sarà? Le anticipazioni e tutto quello che sappiamo sulla terza stagione

News Serie TV

La serie con Brianne Howey e Antonia Gentry tornerà con una terza stagione? Ecco le anticipazioni, la trama, il cast e tutto quello che si sa su Ginny & Georgia 3.

Ginny & Georgia è tornata su Netflix con la seconda stagione quasi due anni dopo l'uscita della prima, che era arrivata a febbraio 2021. Ma la lunga attesa non sembra aver scoraggiato i fan che hanno premiato immediatamente la serie facendola balzare al primo posto nella Top 10 globale delle serie tv in lingua inglese più viste sul servizio da quasi tre settimane a questa parte (i nuovi episodi sono arrivati lo scorso 5 gennaio). Il dramedy con Brianne Howey e Antonia Gentry staziona stabile al primo posto anche nella Top 10 delle serie più viste in Italia e, soprattutto tra i giovanissimi, sta facendo tanto parlare di sé sui social. È naturale chiedersi dunque se ci sarà una terza stagione e cosa si sa sul futuro della serie. Ecco tutto quello che sappiamo.

Ginny & Georgia 2: Cosa è successo nella seconda stagione e il riassunto del finale

Nella seconda stagione di Ginny & Georgia Ginny ha dovuto convivere consapevolezza che tua madre è un'assassina. Oppressa dalla scoperta che il suo patrigno Kenny non è morto per cause naturali, la ragazza ha dovuto fare i conti con il fatto che la madre non solo ha ucciso, ma l'ha fatto per proteggerla. Georgia invece, desiderosa di lasciarsi il passato alle spalle, ha organizzato il matrimonio con Paul (Scott Porter). Ma nel finale è stata arrestata al suo stesso ricevimento di nozze per un altro omicidio. Questa volta l'omicidio di Tom, il marito di Cynthia. Questo ennesimo colpo di scena ha lasciato tutti a bocca aperta, visto che ha dimostrato che i segreti della famiglia Miller non sono certo finiti. Con un finale così scioccante, è naturale che i fan si aspettino una terza stagione.

Ci sarà una terza stagione?

Al momento, Netflix non ha confermato se ci sarà una terza stagione di Ginny & Georgia. Parlando con Deadline poco dopo l'uscita della seconda stagione, la creatrice Sarah Lampert aveva detto che non c'erano ancora stati colloqui con Netflix su un'ipotetica terza stagione. "Hanno delle regole molto ferree su come fare le cose. Quindi c'è davvero una strategia in atto e per ora lasceremo andare le cose, e poi dobbiamo aspettare per vedere come va e se vedremo la stagione 3 ma sicuramente spero che la faremo perché sarà una corsa sfrenata", le parole della showrunner.

Di certo i numeri sembrano essere dalla parte della serie. Ma, come sempre, Netflix attenderà almeno i canonici 28 giorni dall'uscita dei nuovi episodi per esperimersi circa il futuro di Ginny & Georgia. Nel corso della prima stagione, più di 52 milioni di famiglie avevano scelto di guardare la serie nei primi 28 giorni facendola entrare nella Top 10 di 87 paesi del mondo. Un risultato che molto probabilmente raggiungerà anche la seconda stagione. Ma nulla è già scritto, visti i tempi incerti in cui naviga la società di Reed Hastings e le "pulizie di primavera" nei loro cataloghi che i servizi di video in streaming stanno facendo, senza troppe cerimonie, in questi ultimi mesi.

Quando esce la stagione 3 di Ginny & Georgia? Probabile data di uscita

Se la serie dovesse ottenere l'okay per una terza stagione, non aspettiamoci di vedere i nuovi episodi molto presto. Tra una cosa e l'altra, potrebbero volerci altri due anni e quindi la stagione 3 potrebbe arrivare nei primi mesi del 2025.

La trama della terza stagione

Ma su cosa potrebbe concentrarsi la terza stagione di Ginny & Georgia? L'ideatrice Sarah Lampert ha svelato alcune delle cose che i fan possono aspettarsi dalla stagione 3. "Penso che lo show sembrerà davvero diverso nella stagione 3 - se dovessimo averne una - perché Georgia era una donna che era una specie di supereroina in quello che ha fatto, e ora è stata catturata. È quasi come Superman che è stato abbattuto. Vedremo se riuscirà a uscire da questo casino in cui si è trovata", ha riflettuto.

Lampert ha detto, inoltre, che l'elemento "sorpresa" è una cosa importante in una potenziale terza stagione, specialmente per quanto riguarda a chi si rivolgeranno Ginny e Austin ora che la loro madre è stata arrestata. "Se Georgia è stata accusata di questo crimine, abbiamo Zion, che è il padre di Ginny, ma ora abbiamo anche Gill. Penso che prima d'ora non avesse alcuna possibilità di custodia perché era un criminale condannato, ma chi lo sa ora. E poi abbiamo Paul, che è il patrigno. Abbiamo così tante possibilità d'oro per la narrazione in base alla ricchezza di questi personaggi", ha concluso Lampert facendo intendere di avere già molte idee. Non ci resta che aspettare per capire in che direzione andrà Netflix e se deciderà di portare Ginny & Georgia oltre lo scoglio - solitamente molto insidioso - della seconda stagione.