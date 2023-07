Giancarlo Esposito visita emozionato Napoli: "Dove si conobbero mia madre e mio padre"

News Serie TV

L'attore italoamericano, conosciuto per Breaking Bad, The Mandalorian e moltissimi altri ruoli in tv, è tornato a "casa" e sta documentando la sua vacanza sui social.

Se in questi giorni andate in giro per Napoli, tenete gli occhi ben aperti. L'interprete di alcuni dei cattivi più cattivi del piccolo schermo, nonché di tanti altri apprezzati ruoli televisivi, è in città. Parliamo di Giancarlo Esposito, noto soprattutto per il ruolo del villain Gus Fring nella serie Breaking Bad; l'attore italoamericano si sta godendo le bellezze partenopee sulle tracce delle sue radici. Proprio a Napoli, precisamente al Teatro San Carlo, i suoi genitori si sono conosciuti tanti anni fa. Perciò Esposito ha voluto condividere con i fan un un selfie dove si mostra, palesemente emozionato, mentre visita il teatro d'opera più antico d'Europa.

Giancarlo Esposito e il rapporto con Napoli: "La casa del mio cuore"

Esposito ha condiviso sui social alcuni scatti della sua vacanza napoletana, postando foto scattate nei vicoli del centro storico, a Posillipo e al Teatro San Carlo. L'attore 65enne non ha trattenuto le lacrime visitando il luogo dove i suoi genitori si sono incontrati e innamorati negli anni '50. Leggendo la biografia dell'attore si scopre che il papà, Giovanni Esposito, era un carpentiere napoletano mentre la mamma Elizabeth Foster detta "Leesa" una cantante lirica originaria dell'Alabama. Giancarlo (nome completo Giancarlo Giuseppe Alessandro) è nato il 26 aprile 1958 a Copenaghen e ha vissuto per i primi sei anni della sua vita in Italia, per poi trasferirsi a New York dove ha studiato e frequentato l'Elizabeth Seton College laureandosi in comunicazioni radio televisive.

"Teatro dell'opera di San Carlo a Napoli dove mia madre e mio padre si sono incontrati per la prima volta. Ho le lacrime agli occhi. La gente di Napoli, le sue colline. Questo posto è la casa del mio cuore", ha scritto Giancarlo Esposito nel post che vedete qui sopra.

Gli iconici personaggi interpretati in tv da Giancarlo Esposito

Attore straordinariamente espressivo e talentuoso, Giancarlo Esposito ha lasciato il segno soprattutto per aver interpretato l'antagonista di Walter White, Gus Fring, in Breaking Bad e nello spin-off Better Call Saul. Si è fatto notare anche nel ruolo del cattivissimo Moff Gideon, un ex ufficiale imperiale, in The Mandalorian. Per entrambi questi i ruoli, l'attore ha ricevuto una nomination agli Emmy (per un totale di 5 candidature). Nato per fare il cattivo, l'attore interpreta anche il CEO dell'immaginaria Vought International, Stan Edgar, in The Boys di Prime Video. Più di recente, lo abbiamo visto anche nella serie Netflix Caleidoscopio e nella serie Godfather of Harlem.