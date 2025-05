George Wendt, l'amato Norm di Cin cin, è morto a 76 anni

News Serie TV

Ci ha lasciato a 76 anni George Wendt, attore diventato famoso nei panni di Norm nella sitcom degli anni '80 Cin cin. Il nostro ricordo.

George Wendt, attore noto per aver interpretato Hillary Norman 'Norm' Peterson, frequentatore abituale del bar al centro della sitcom di culto degli anni '80 Cin cin, dove era solito ordinare una birra, è morto ieri all'età di 76 anni. Lo ha annunciato il suo agente Dominic Mancini, spiegando che se n'è andato serenamente nella sua casa e che "apprezzerò per sempre il grande umorismo intelligente e le meravigliose storie sulla vita a Hollywood di Wendt. Aveva un tempismo comico unico, che era il suo marchio di fabbrica e qualcosa che ha sempre intrattenuto il pubblico. Sarà ricordato da tutti".

La carriera di George Wendt e il ricordo dei colleghi

Wendt aveva cominciato la sua carriera a teatro, come comico al famoso The Second City di Chicago, dove aveva conosciuto Bernadette Birkett, la donna che nel 1978 era diventata sua moglie. Apparso in quegli anni in decine di film e show televisivi, tra cui le serie Cuore e batticuore, Taxi, Alice e M*A*S*H, era diventato famoso grazie al ruolo di Norm in Cin cin, anche conosciuta con il titolo originale Cheers, della quale era stato uno dei volti principali per tutte le 11 stagioni dal 1982 al 1993. La sua interpretazione gli era valsa sei nomination consecutive agli Emmy come miglior attore non protagonista in una comedy, per una delle quali era stato battuto dalla co-star Woody Harrelson. Nel corso degli anni, era tornato nei panni di Norm in Wings, A cuore aperto e in entrambi gli spin-off di Cin cin, Frasier e il meno fortunato The Tortellis.

Negli anni dopo quel clamoroso successo, Wendt aveva continuato a lavorare in tv e al cinema con un'infinità di ruoli. Sul piccolo schermo, i più duraturi erano stati quelli in The Naked Truth, Sabrina, vita da strega e Modern Men. Aveva partecipato più volte al Saturday Night Live. Era stato tra gli attori di celebri commedie come Piccole canaglie, L'occasione per cambiare e Ho incontrato Jimi Hendrix. E nell'ultimo decennio si era concesso numerosi ruoli da guest star - come quelli in Fresh Off the Boat e The Goldbergs - dopo la breve parentesi della sitcom di TBS Clipped, nella quale aveva interpretato Buzzy, l'ex proprietario di una barberia di Charlestown, nel Massachusetts.

Lo scorso anno, Wendt si era riunito con Harrelson e Ted Danson per il loro podcast Where Everybody Knows Your Name, riflettendo sugli anni trascorsi davanti e dietro la macchina da presa di Cin cin. In una nota pubblicata da Entertainment Weekly, Danson si è detto "devastato dalla notizia che Georgie non è più con noi. Mando tutto il mio affetto a Bernadette e ai figli. Mi ci vorrà molto tempo per abituarmi a questo. Ti voglio bene, Georgie". John Ratzenberger, che nella serie ha interpretato il compagno di bevute di Norm, Cliff, ha detto invece: "Sono addolorato per la scomparsa del mio amico George Wendt. Per 11 anni in Cin cin abbiamo condiviso un palco, tante risate e un posto in prima fila per una delle amicizie più amate della tv. George ha dato vita a Norm con una lucentezza discreta - il tipo di talento che la faceva sembrare una cosa facile. Era il suo dono".

Per NBC, la rete che ha trasmesso Cin cin negli Stati Uniti, "vedendolo varcare quella porta e dirigersi verso il suo sgabello, l'America non vedeva l'ora di salutare Norm ogni giovedì sera. George Wendt è stato una parte essenziale del genio di Cin cin e mancherà ai milioni di persone che lo hanno amato. Norm era tutti noi. Un uomo normale che concludeva la sua giornata di duro lavoro desiderando di essere circondato da amici e una bevanda ghiacciata. Siamo orgogliosi di alzare un calice e brindare a una vera leggenda della comicità".