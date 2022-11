Gears of War: Netflix annuncia un film e una serie animata basati sul popolare videogame

News Serie TV

L'annuncio in occasione del 16° anniversario del franchise sci-fi.

Paramount+ ha Halo. HBO ha The Last of Us. Prime Video ha Fallout. Netflix aveva Resident Evil ma ha preferito cancellarla senza tante cerimonie, quindi ora riverserà le sue attenzioni su Gears of War, ennesimo adattamento di un videogame di successo. In occasione del 16° anniversario dall'uscita del primo gioco, uno dei più famosi e amati di sempre sulle console Xbox, il servizio streaming ha annunciato la realizzazione di un film e di una serie animata per un pubblico adulto basati sul franchise sci-fi.

Cosa racconta Gears of War

Il primo Gears of War, rilasciato nel novembre del 2006, ha coinvolti i giocatori nella missione dei soldati della Squadra Delta di salvare gli umani del pianeta immaginario Sera da un nemico implacabile sotterraneo conosciuto come L'Orda di Locuste. La squadra era composta da Marcus Fenix, Dominic 'Dom' Santiago, Augustus Cole e Damon Baird. Armata fino ai denti, anche di fucili con motoseghe incorporate, la Delta ha combattuto sanguinosamente per eliminare gli sciami di locuste.

Attraverso cinque capitoli principali e diversi spin-off Gears of War ha venduto più di 40 milioni di copie, rendendolo uno dei franchise più popolari su Xbox. I giochi hanno il merito di aver rivoluzionato il genere degli sparatutto in terza persona e l'idea di un adattamento nella forma di film viene accarezzata dal 2007, quando i diritti furono brevemente nelle mani di New Line Cinema per finire poi, anni dopo, in quelle di Universal. Ma nulla si è mai concretato, fino ad oggi. Al momento non si conoscono i dettagli dei progetti annunciati da Netflix, i quali potrebbero non essere i soli. La piattaforma ha dichiarato infatti che c'è "il potenziale per altre storie a seguire".