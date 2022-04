Gaslit: Su STARZPLAY la miniserie con Julia Roberts e Sean Penn sullo scandalo Watergate - una clip in esclusiva

News Serie TV

Il drama di Robbie Pickering e Sam Esmail in streaming ogni domenica con nuovi episodi.

C'è una novità su STARZPLAY! Da oggi, domenica 24 aprile, l'offerta del servizio streaming si arricchisce di Gaslit, una prestigiosa miniserie scritta da Robbie Pickering e prodotta a livello esecutivo dall'ideatore di Mr. Robot Sam Esmail, incentrata sul Watergate e, in particolare, sul ruolo di Martha Mitchell nello scandalo. Non vi abbiamo ancora detto tutto. Il cast del drama annovera i premi Oscar Julia Roberts e Sean Penn, anche se potreste metterci un po' a riconoscerli. Prima di raccontarvi qualcosa in più della miniserie, qui di seguito potrete apprezzarne una clip in anteprima esclusiva.





Gaslit: Dentro la storia della Watergate

Basata sulla prima stagione dell'acclamato podcast Slow Burn, Gaslit, una visione moderna del Watergate, si concentra sulle storie mai raccontate e sui personaggi dimenticati dello scandalo - dai maldestri e opportunisti subordinati di Nixon, agli zeloti squilibrati che sostengono e favoriscono i loro crimini, ai tragici informatori che alla fine hanno fatto crollare l'intera orribile impresa.

La miniserie accende i riflettori Martha Mitchell (Roberts). Dotata di grande personalità, Martha è una celebrità dell'alta società di Arkans, moglie del fedele procuratore generale di Nixon, John Mitchell (Penn). Nonostante la sua appartenenza al partito, è la prima persona a lanciare pubblicamente l'allarme sul coinvolgimento di Nixon nel Watergate, causando il disfacimento sia della Presidenza che della sua vita privata. In qualità di procuratore generale, John Mitchell è il più fidato consigliere nonché migliore amico di Nixon. Capriccioso, sboccato e spietato - ma irrimediabilmente innamorato della sua schietta e famosa moglie - si troverà costretto a scegliere tra Martha e il Presidente.

Gli altri personaggi

Il resto del cast di Gaslit include Dan Stevens (Downton Abbey, Legion) nei panni di John Dean, un giovane consigliere della Casa Bianca diviso tra la propria ambizione e la possibilità di mentire per proteggere il suo capo; Betty Gilpin (GLOW) di Mo Dean, la moglie di John; Shea Whigham (Perry Mason) di G. Gordon Liddy, l'eccentrico ex funzionario dell'FBI ed estremista di destra che organizza l'intrusione nel complesso di uffici del Watergate per spiare il comitato elettorale del Partito Democratico; e Darby Camp (Big Little Lies) di Marty, la figlia dei Mitchell. A loro si aggiungono Allison Tolman (Fargo), Chris Bauer (True Blood), Hamish Linklater (Legion), Chris Messina (The Mindy Project), Patton Oswalt (A.P. Bio), Nat Faxon (The Conners), Erinn Hayes (Kevin Can Wait) e J.C. Mackenzie (Dark Angel), tra gli altri.