Gaslit: Julia Roberts e Sean Penn irriconoscibili nelle foto e nel primo trailer della serie sullo scandalo Watergate

Il drama, che offrirà una lettura diversa della vicenda che portò alle dimissioni del presidente Nixon, arriverà su STARZPLAY il 24 aprile.

Julia Roberts e Sean Penn hanno subito un'impressionante trasformazione per interpretare Martha e John Mitchell, due persone che ebbero un ruolo centrale nel famoso scandalo Watergate, in Gaslit. Guardateli qui sotto nel primo teaser trailer sottotitolato in italiano e nelle prime foto della serie evento che in Italia debutterà il 24 aprile in streaming su STARZPLAY (disponibile su Rakuten TV, Apple TV, Vodafone TV e come canale di Amazon Prime Video e Mediaset Infinity).

La trama di Gaslit

Basata sulla prima stagione dell'acclamato podcast Slow Burn e creata e prodotta da Robbie Pickering con Matt Ross come regista e produttore esecutivo, Gaslit si concentra sulle storie mai raccontate e sui personaggi dimenticati dello scandalo che portò al tramonto della presidenza Nixon negli Stati Uniti: dai maldestri e opportunisti subordinati di Nixon, agli zeloti squilibrati che sostengono e favoriscono i loro crimini, ai tragici informatori che alla fine hanno fatto crollare l'intera orribile impresa.

La serie sarà incentrata su Martha Mitchell, interpretata da Julia Roberts. Dotata di grande personalità, Martha è una celebrità dell'alta società dell'Arkansas, moglie del fedele procuratore generale di Nixon, John Mitchell, interpretato da Sean Penn. Nonostante la sua appartenenza al partito, è la prima persona a lanciare pubblicamente l'allarme sul coinvolgimento di Nixon nel Watergate, causando il disfacimento sia della Presidenza che della sua vita personale. In qualità di procuratore generale, John Mitchell è il più fidato consigliere nonché migliore amico di Nixon. Capriccioso, sboccato e spietato - ma irrimediabilmente innamorato della sua schietta e famosa moglie - si troverà costretto a scegliere tra Martha e il presidente.

Il cast

Il cast di Gaslit comprende anche Dan Stevens (Downton Abbey) nei panni di John Dean, un giovane consigliere della Casa Bianca diviso tra la propria ambizione e la possibilità di mentire per proteggere il suo capo; Betty Gilpin (GLOW) nei panni di Mo Dean, la moglie di John Dean (li vedete nella foto qui in alto); Shea Whigham (Perry Mason) nei panni di G. Gordon Liddy e Darby Camp (Big Little Lies) nei panni della figlia dei Mitchell, Marty. E ancora, recitano nella serie Allison Tolman (Fargo, Why Women Kill), Chris Bauer (The Wire, True Blood), JC MacKenzie (October Faction), Hamish Linklater (Legion) e Chris Messina (The Mindy Project). Sam Esmail e Chad Hamilton sono produttori esecutivi con la loro casa di produzione Esmail Corp, insieme a UCP e la stessa Julia Roberts è tra i produttori esecutivi.