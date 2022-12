Gannibal: il trailer della serie horror giapponese in streaming su Disney+

News Serie TV

Su Disney+ è disponibile la serie tv thriller horror giapponese Gannibal, basata sull'omonimo manga di Masaaki Ninomiya. Diretta da Katayama Shinzo la serie, composta da sette episodi, racconta una cupa storia di cannibalismo. Ecco trailer, trama e poster di Gannibal.

Sono già disponibili in streaming su Disney+ i primi due episodi di Gannibal, una serie thriller-horror giapponese che è basata sull'omonimo manga di Masaaki Ninomiya.

La serie, che avrà un totale di sette episodi tutti diretti da Katayama Shinzo (arriveranno uno alla volta ogni mercoledì sulla piattaforma della Disney), racconta la storia di un giovane poliziotto che è stato trasferito in un villaggio della provincia rurale nipponica, dove presto si accorgerà di un atroce segreto comune a tutti gli abitanti del luogo: la pratica del cannibalismo.

Ad adattare il manga su cui è basata Gannibal (che viene definita "un cupo horror moderno") è stato Takamasa Oe, sceneggiatore dell'acclamato film di Ryūsuke Hamaguchi Drive My Car.

Nel cast, assieme al protagonista Yagira Yuya, che interpreta Agawa Daigo, troviamo anche: Kasamatsu Sho (Goto Keisuke), Yoshioka Riho (Agawa Yuki), Takasugi Mahiro (Terayama Kyosuke), Baisho Mitsuko (Goto Gin), Rokkaku Seji (Goto Kiyoshi), Sugita Rairu (Goto Yosuke), Yoshihara Mitsuo (Iwao), Nakamura Yutaro (Ryuji), Sakou Yoshi (Goto Mutsuo), Shimizu Kokone (Agawa Mashiro), Nakamura Baijaku (Sabu), Kita Kana (Kano Sumire), Yamashita Rio, Tanaka Shunsuke, Yashiba Toshihiro, Kawai Aoba Akahori Masaai, Nikaido Satoshi, Ogi Shigemitsu, Riju Go e Matsuura Yuya.

Questo è il trailer ufficiale italiano di Gannibal:





Dopo aver causato un grave incidente, il poliziotto Daigo Agata si trasferisce con moglie e figlia a Kuge, un villaggio sperduto tra le montagne. Sembra il posto perfetto per ritrovare la pace, nonostante l'agente prima stazionato lì sia scomparso misteriosamente. Un giorno viene ritrovato anche il cadavere di una anziana signora sulla montagna. La famiglia Goto sostiene che sia stata attaccata da un orso, ma Daigo nota un segno di morso umano. Presto emerge che non tutto è come sembra nel villaggio.