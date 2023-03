Gabriel Leone sarà Ayrton Senna nella miniserie di Netflix sul celebre pilota di Formula 1

News Serie TV

La miniserie sarà realizzata in collaborazione con la famiglia Senna.

Netflix ha svelato l'identità dell'attore che indosserà la tuta e il casco di Ayrton Senna da Silva nella miniserie di sei episodi che ripercorrerà la storia del celebre pilota di Formula 1. Si tratta chiaramente di un attore brasiliano, Gabriel Leone (qui ritratto in una foto diffusa dalla produzione), visto di recente nella serie di Prime Video Dom e nel film Island City.

Senna: I dettagli della miniserie e tutte le dichiarazioni

Scritta da Vicente Amorim (che ha già collaborato con Leone in Duetto), da lui diretta con Julia Rezende e realizzata in collaborazione con la famiglia del pilota, Senna svelerà la personalità e le relazioni del tre volte campione del mondo di Formula 1, mostrando le traiettorie dei suoi trionfi, delusioni, gioie e dolori. La miniserie inizia il racconto dai primi giorni della carriera sportiva di Ayrton, quando si trasferì in Inghilterra per gareggiare in Formula Ford, e lo conclude con il tragico incidente sul circuito di Imola durante il Gran Premio di San Marino del 1994.

"È un'enorme responsabilità e anche un grande onore poter rappresentare un'icona che ha ispirato così tante persone nel corso della sua vita, mostrando al mondo il talento sportivo brasiliano", ha dichiarato Leone. "Sapere che porteremo la sua storia a milioni di persone in così tanti paesi, attraverso Netflix, mi ispira a vedere questo come uno dei grandi ruoli della mia carriera". Amorim ha detto: "Gabriel Leone ha il carisma, l'intensità e la gentilezza di Senna". "Siamo rimasti estasiati da come ha dato vita ad Ayrton durante il suo provino. È un attore brasiliano che è una star internazionale emergente", ha aggiunto il produttore esecutivo Fabiano Gullane. Per Viviane Senna, sorella di Ayrton, Leone "ha la capacità di ritrarre la personalità unica di Ayrton, in particolare l'Ayrton che noi, come famiglia, conoscevamo fuori pista”.