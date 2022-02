Futurama torna in tv (di nuovo!) con un revival di 20 episodi

News Serie TV

La serie animata creata da David X. Cohen e Matt Groening rischia di perdere però uno dei suoi doppiatori principali, John DiMaggio.

Hulu ha pensato bene di approfittare di uno dei meme più popolari di sempre: "Shut Up And Take My Money!". Il servizio di video in streaming ha annunciato l'ordine di un nuovo revival, il secondo, di Futurama, la divertente serie animata di fantascienza creata da David X. Cohen e dal papà de I Simpson Matt Groening. Nel 2023, 20 nuovi episodi si aggiungeranno ai 140 prodotti tra il 1999 e il 2013 prima per FOX e poi per Comedy Central.

"È un vero onore annunciare il trionfale ritorno di Futurama ancora una volta, prima di essere di nuovo cancellati bruscamente", ha detto sardonico Groening in una nota. Cohen ha aggiunto: "Sono entusiasta di avere un'altra possibilità di pensare al futuro... o a qualcos'altro di diverso dal presente". Craig Erwich, presidente dei contenuti originali a Hulu, ha dichiarato invece: "Quando ci è stata presentata l'opportunità di portare ai fan e spettatori nuovi episodi di Futurama, non vedevamo l'ora di impegnarci. Questa serie iconica ha contribuito a tracciare la strada per il successo dell'animazione per adulti sin dal suo primo lancio e non vediamo l'ora che Matt e David continuino a spianare la strada e porre ulteriormente Hulu come prima destinazione per i fan del genere".

Per il pubblico che ha seguito la serie nella versione originale, la notizia del ritorno in tv ha tuttavia un sapore dolceamaro. Mentre Billy West, Katey Sagal, Tress MacNeille, Maurice LaMarche, Lauren Tom, Phil LaMarr e David Herman hanno accettato di tornare e riprendere i rispettivi ruoli, John DiMaggio, voce dell'irriverente robot Bender, potrebbe non unirsi a loro. Un accordo con l'attore e doppiatore non è stato ancora raggiunto, la trattativa è ferma e 20th Television Animation, lo studio dietro Futurama, ha avviato i casting per una sua eventuale sostituzione prima dell'inizio dei lavori la prossima settimana.