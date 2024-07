Futurama, nella nuova stagione anche la parodia di 2001: Odissea nello spazio: Il trailer ufficiale

News Serie TV

La serie animata tornerà in streaming su Disney+ con 10 nuovi episodi dal 29 luglio.

Essere passati dall'avere nostalgia di Futurama a ritrovarci con un nuovo revival di quattro stagioni, tre delle quali ancora inedite, ci fa sentire come Fry quando è uscito dalla camera criogenica dopo 1,000 anni: storditi e euforici. Il nono ciclo di episodi della serie animata (o dodicesimo, a seconda di come vengono raggruppati gli episodi), disponibile in streaming su Disney+ dal 29 luglio ogni lunedì con un nuovo appuntamento, si mostra in uno scatenato trailer ufficiale che anticipa in quali dis-avventure la banda della Planet Express si caccerà questa volta.

Futurama: Cosa ci aspetta nella nuova stagione

Lunga 10 episodi, la nuova stagione di Futurama vedrà la ciurma occasionalmente eroica formata da Fry, Leela, Bender e gli altri imbarcarsi in avventure che coinvolgono giochi all'ultimo sangue per la festa di compleanno, i segreti del villaggio robotico ancestrale di Bender, intelligenze artificiali amichevoli e non, pouf incredibilmente carini e, come avrete notato dal trailer, un'accidentale parodia di 2001: Odissea nello spazio, ovvero la vera storia risalente a cinque milioni di anni fa dietro la sostanza che altera la coscienza conosciuta come caffè.

Inoltre, a proposito di quelle lacrime affacciatesi sull'unico occhio di Leela, i produttori fanno sapere che la stagione 9 offrirà "il prossimo capitolo della disastrosa storia d'amore distorta nel tempo tra Fry e Leela", mentre torneranno altri storici personaggi di Futurama come Zapp Brannigan, Kif, Mamma e i suoi incapaci tre figli-scagnozzi, Goffredo Lrrr e tanti altri.