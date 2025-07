Futurama, la stagione 10 tutta insieme a settembre: Data di uscita e prime foto

News Serie TV

I nuovi episodi della serie animata Futurama saranno disponibili in streaming su Hulu e Disney+ a settembre. Ecco quando.

Se siete in trepida attesa dei nuovi episodi di Futurama, comprensibile considerando che è passato quasi un anno dall'ultima volta della serie animata in tv, sarete felici di sapere che Fry, Leela, Bender e gli altri personaggi stanno finalmente per tornare, e ancora più felici di sapere che stavolta lo faranno senza temporeggiamenti, perché i 10 episodi della decima stagione saranno rilasciati tutti insieme lo stesso giorno e non uno a settimana come in precedenza. L'appuntamento è fissato per il 15 settembre, con ogni probabilità anche in Italia in streaming su Disney+ (la piattaforma aveva garantito la contemporaneità per le stagioni passate). Nel frattempo, in alto e in basso è possibile rifarsi gli occhi con qualche foto in anteprima.

Futurama: Ecco cosa ci aspetta nella stagione 10

La decima sarà la terza stagione di Futurama per Hulu e Disney+ dopo il riavvio della serie animata nel 2023, il secondo dopo il revival di Comedy Central del 2009. Nei nuovi episodi, Bender scatenerà la sua furia fuori controllo, un vulcano sarà sul punto di esplodere, Fry affronterà un rivale per l'amore di Leela e il Dott. Zoidberg salirà in cielo (qualunque cosa significhi). "L'eccitazione potrebbe essere troppa! Siete stati avvisati...", avvertono i produttori. Del resto, "si tratta pur sempre di una nuova stagione di Futurama!".

Creata da Matt Groening, lo stesso de I Simpson, Futurama è una delle serie animate più premiate della tv, vincitrice tra gli altri di sei Emmy. Nel 2023, dopo il finale dell'ottava stagione e con una nona già in lavorazione, Hulu aveva rinnovato la serie per altri due cicli. Questo significa che al decimo ne seguirà un altro nel 2026. Nel frattempo, la piattaforma sta procedendo sulla strada dei riavvii di cult dell'animazione con King of the Hill, revival dell'amata serie omonima degli anni '90, disponibile in streaming dal 4 agosto.