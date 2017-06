Friends From College: Il trailer ufficiale della nuova comedy di Netflix

In streaming dal 14 luglio, Friends From College è la prossima comedy originale di Netflix in cui alcuni dei nomi più amati dello schermo - Nat Faxon (Ben&Kate), Cobie Smulders (How I Met Your Mother), Keegan-Michael Key (Key & Peele), Fred Savage (The Grinder) - vestono i panni di un gruppo di amici, tutti ex studenti di Harvard, che affrontano i quarant'anni con diversi livelli di successo, sia professionale che personale. La serie, della quale il servizio ha diffuso il trailer ufficiale, fa un'esplorazione comica delle amicizie di lunga data, degli amori passati e di come riconciliare la vita adulta con la nostalgia dei tempi andati.