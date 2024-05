Friends, Courteney Cox sente un legame spirituale con Matthew Perry: "Viene a farmi visita spesso"

News Serie TV

Courteney Cox ha raccontato di sentire la presenza dell'amico ed ex collega defunto Matthew Perry e di essere sicura che il suo spirito stia vegliando su di lei, in qualche modo.

Certi legami resistono a tutto, persino alla morte. Sicuramente è speciale quello che lega ancora Courteney Cox e Matthew Perry, nonostante la dipartita di quest'ultimo. L'interprete di Monica Geller in Friends, ospite di CBS Sunday Morning, ha parlato del rapporto che aveva con il compianto collega sottolineando quanto lo senta vicinissimo ancora oggi. Ha detto, infatti, di sentire la sua presenza e di essere sicura che il suo spirito sia "sicuramente qui in giro".

Courteney Cox sul rapporto con Matthew Perry

Courteney Cox e Matthew Perry sul set di Friends hanno condiviso un legame particolare, interpretando i due innamorati Monica e Chandler. Quest'anno la storica sitcom di NBC compie 30 anni e Cox ha detto che, durante i 10 anni della messa in onda, i suoi colleghi sono stati per lei la sua famiglia perché insieme ne hanno passate di tutti i colori. Quando, lo scorso ottobre, è venuto a mancare Matthew Perry, per tutti loro è stato un duro colpo. Ricordando l'amico e collega, Cox ne ha parlato ancora al presente e ha detto: "Penso che sia uno degli essere umani più divertenti del mondo. È così divertente. Ha davvero un cuore enorme. Ovviamente ha lottato".

Il legame spirituale con l'ex collega di Friends

L'attrice ha poi detto di sentirsi "così grata per aver potuto lavorare così a stretto contatto con lui per così tanti anni" e di aver mantenuto un legame con lo spirito della sua co-protagonista. "Viene a farmi visita spesso, se crediamo in queste cose. Parlo con mia mamma, mio ​​papà, Matthew. Sento che ci sono molte persone che stanno ancora lì... penso che ci guidino", ha concluso aggiungendo che lo spirito di Perry, secondo lei, "è sicuramente qui in giro".

Matthew Perry, lo ricordiamo, è morto a Los Angeles il 28 ottobre 2023 all'età di 54 anni. L'autopsia e le analisi condotte sul suo corpo hanno evidenziato che le cause del decesso vanno ricercate negli effetti acuti della ketamina usata come anestetico per curare la sua depressione. Qualche settimana dopo la tragedia, Courteney Cox aveva ricordato il suo collega su Instagram scrivendo in un post: "Mi sento così grata per ogni momento che ho trascorso con te, Matty, e mi manchi ogni giorno".