Friday Night Lights potrebbe tornare in tv: Jason Katims al lavoro sul reboot

Il progetto starebbe coinvolgendo anche l'ideatore Pete Berg e Brian Grazer.

Friday Night Lights, una delle migliori serie degli anni Duemila, valsa al talentoso Jason Katims il suo primo Emmy, per la migliore sceneggiatura di una serie drammatica, potrebbe tornare sugli schermi. Puck News riporta che lo stesso showrunner ha riunito le forze con l'ideatore Pete Berg e il produttore esecutivo Brian Grazer per lo sviluppo di un reboot, progetto che avrebbe attirato già l'attenzione di diverse piattaforme streaming, tra cui Netflix, Peacock e Prime Video.

Friday Night Lights: Cosa si sa della nuova serie

Stando alle indiscrezioni, la nuova Friday Night Lights non è un revival ma intende raccontare una storia completamente nuova, con nuovi personaggi, nello stesso mondo della serie originale, ovvero quello di un liceo di Dillon, in Texas, e della sua influente squadra di football, i Dillon Panthers. Ulteriori dettagli della trama non sono al momento disponibili.

Basata sul romanzo di H. G. Bissinger Friday Night Lights: A Town, a Team, and a Dream, che ha avuto diversi altri adattamenti al cinema e in tv, Friday Night Lights è andata in onda su NBC e poi su DirecTV per cinque stagioni, dal 2006 al 2011. Il suo cast includeva Kyle Chandler (premiato con l'Emmy per il ruolo del coach Eric Taylor), Connie Britton, Zach Gilford, Minka Kelly, Adrianne Palicki, Taylor Kitsch, Jesse Plemons, Scott Porter, Aimee Teegarden, Gaius Charles, Michael B. Jordan, Jurnee Smollett e Matt Lauria, molti dei quali si sono affermati a Hollywood proprio grazie al loro ruolo nella serie. La storia si è concentrata in particolare sul personaggio di Chandler, un coach costantemente sotto pressione per avere successo, il quale però mette sempre in primo piano il giocare per piacere, seguendolo mentre cerca di bilanciare il suo lavoro con il suo ruolo in famiglia, le sue ambizioni personali e le aspettative dell'intera città, molto legata ai Panthers.