Freud: Su Netflix la serie sulla gioventù misteriosa e intrigante del fondatore della psicoanalisi

News Serie TV

La trama, il cast, il trailer e tutto quello che c'è da sapere sulla nuova serie tv con Robert Finster appena arrivata in streaming.

Prima di essere l'austero anziano barbuto fondatore della psicoanalisi, Sigmund Freud era solo un giovane studioso le cui teorie rivoluzionarie venivano fortemente criticate dai colleghi. La nuova Serie TV Freud, appena arrivata in streaming su Netflix, immagina la gioventù del famoso psicoanalista nella Vienna del 1886. Ecco le informazioni sulla trama, il cast e tutto quello che c'è da sapere sul crime thriller austriaco disponibile in streaming.

Freud: La trama

Nella Vienna di fine '800 le rivoluzionarie teorie di un giovane Sigmund Freud (Robert Finster) trovano la dura opposizione degli studiosi ma attirano l'interesse di Fleur Salomé (Ella Rumpf), una famosa sensitiva, e di Alfred Kiss (Georg Friedrich), un veterano di guerra e ufficiale di polizia. Con loro al suo fianco, Freud si trova coinvolto in una cospirazione omicida che tiene sulle spine l'Austria intera. Con la sua profonda conoscenza della psicoanalisi e grazie ai suoi studi sui segreti della mente umana, Freud sembra la persona perfetta per aiutarli a fermare un pericoloso serial killer che terrorizza la città. Riuscirà nell'impresa?

Il trailer

Come si intuisce dal trailer ufficiale, la serie si caratterizza per le atmosfere cupe e allo stesso tempo bohémien della Vienna del XIX secolo. Il filo conduttore è lo studio dei luoghi più oscuri dell'animo umano. È per questo che Freud potrebbe piacere a chi ha apprezzato serie come L'alienista o Mindhunter.

Il cast

Nel cast principale della serie troviamo Robert Finster, nei panni di Freud, attore famoso per i suoi ruoli nei film Krieg e per la serie austriaca Walking on Sunshine e il premiato film drammatico Hüter meines Bruders; Georg Friedrich che, prima di questa serie, ha recitato anche nella commedia austriaca Wilde Maus e nel film del 2001 La pianista; Ella Rumpf, attrice svizzera conosciuta per i suoi ruoli nel film Raw, Tiger Girl e L'ordine divino. La serie è diretta da Marvin Kren, regista austriaco famoso per la serie 4 Blocks e pellicole quali gli horror Rammbock e Blood Glacier.

Freud: La seconda stagione ci sarà?

Gli otto episodi della prima stagione sono co-prodotti da Neflix, Bavaria Fiction e dall'austriaca ORF, dove la serie era già andata in onda prima di arrivare in streaming. La serie, in Austria, si è conclusa lo scorso 15 marzo e, prima di sapere con certezza se è stata rinnovata per una seconda stagione, bisognerà attendere la decisione di Netflix sulla base dei risultati raggiunti dalla prima stagione in streaming.