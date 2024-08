Freddie Highmore protagonista della nuova serie thriller di Prime Video The Assassin

News Serie TV

La star di The Good Doctor reciterà al fianco di Keeley Hawes, con lui anche produttrice esecutiva: ecco i primi dettagli.

Freddie Highmore cambia genere dopo il medical drama di The Good Doctor e torna al thriller firmando per una nuova serie. Sarà protagonista e produttore esecutivo, insieme a Keeley Hawes (Bodyguard, Orphan Black: Echoes) della nuova serie The Assassin che Prime Video intende distribuire, inizialmente, nel Regno Unito e in Irlanda. Ecco la trama e i primi dettagli di questo nuovo progetto.

The Assassin: La trama della nuova serie con Freddie Highmore

Lunga 6 episodi e creata dai fratelli Harry e Jack Williams (co-creatori di The Tourist), The Assassin segue Hawes nei panni di Julie, un'assassina in pensione che vive una vita isolata su una remota isola greca. Highmore interpreta Edward, il figlio di Julie che è stato a lungo lontano dalla madre e che ha un rapporto burrascoso con lei. Secondo la sinossi ufficiale, "Edward lotta per trovare il momento giusto per parlare con la madre frustrantemente distante" di nuove informazioni su suo padre. "Ma quando finalmente si presenta il momento, le cose prendono una piega mortale quando il pericoloso passato di Julie la raggiunge e sono costretti a lasciare l'isola e a darsi alla fuga insieme", si conclude la descrizione della trama.

Altri membri del cast sono Gina Gershon (Riverdale), Shalom Brune-Franklin (Baby Reindeer), Jack Davenport (Why Women Kill), Alan Dale (Dynasty), Gerald Kyd (The Swarm), Devon Terrell (Cused), Richard Dormer (Il Trono di Spade) e David Dencik (The Ipcress File). La produzione è attualmente in corso in Grecia e, per il momento, non sappiamo quando è prevista l'uscita su Prime Video.