Frasier: Peri Gilpin riprenderà il ruolo di Roz Doyle nel revival

La nuova serie di Paramount+, sequel della sitcom anni '90, vede tornare Kelsey Grammer nei panni del conduttore radiofonico Frasier Crane.

Un'altra amata star di Frasier è pronta a tornare nel revival di Paramount+. Peri Gilpin, che ha interpretato il ruolo di Roz Doyle, la produttrice del programma radiofonico di Frasier (Kelsey Grammer) durante le 11 stagioni della serie originale trasmessa da NBC, riprenderà il suo ruolo in un episodio della nuova serie.

Frasier: La trama del revival

La nuova serie segue il conduttore radiofonico Frasier mentre torna a Boston e affronta nuove sfide, nuove relazioni e ha uno o due vecchi sogni da realizzare. Dalle notizie precedenti, sappiamo che un nuovo cast, con tanti volti giovani, affiancherà il protagonista Kelsey Grammer che si troverà ad operare in ambiente universitario. Nella serie originale Frasier partiva per una nuova città affrontando nuove sfide, ora fa ritorno dove tutto è iniziato. I primi due episodi sono diretti dal leggendario regista (già dietro le quinte di Cin Con e Frasier) James Burrows.

Il cast

Insieme a Grammer, in questo sequel ci saranno l'attore britannico Nicholas Lyndhurst (che interpreta un vecchio amico di college di Frasier, il professore universitario Alan Cornwall), Jack Cutmore-Scott (nei panni del figlio di Lilith e Frasier, Freddy), Anders Keith (nei panni del figlio di Daphne e Niles, David), Jess Salgueiro (nei panni della compagna di stanza di Freddy, Eve) e Toks Olagundoye (nei panni del collega di Alan e capo del dipartimento di psicologia dell'università).

Sappiamo inoltre che anche Bebe Neuwirth sarà guest star di un episodio tornando nei panni di Lilith, l'ex di Frasier. Grammer ha rivelato in un'intervista che il suo ex fratello sullo schermo David Hyde Pierce "fondamentalmente ha deciso che non era interessato a a tornare nei panni Niles", anche se spera che Jane Leeves possa apparire come Daphne (vi ricordiamo invece che John Mahoney, che interpretava il padre di Frasier, Martin Crane, è morto nel 2018).

Paramount+ non ha ancora annunciato una data di uscita della serie.