Frasier: Paramount+ formalizza l'ordine del revival

Kelsey Grammer tornerà nei panni del dottor Frasier Crane in un sequel in arrivo prossimamente.

Il revival di Frasier, a lungo pianificato, diventa finalmente realtà. Deadline fa sapere che il servizio di video in streaming Paramount+ ha dato ufficialmente il via libera a un sequel della sitcom di successo anni '90 che riporterà Kelsey Grammer nei panni del famoso psichiatra e conduttore radiofonico Frasier Crane. Ecco tutto quello che sappiamo finora del progetto.

Il revival di Frasier ordinato ufficialmente: Cosa sappiamo

Di un revival di Frasier si parla dal 2018 quando proprio Grammer aveva manifestato il proprio interesse a riprendere uno dei ruoli che lo ha reso più famoso e gli ha fatto vincere ben quattro premi Emmy. A febbraio 2021, in occasione dell'evento di lancio della piattaforma Paramount+, i vertici del servizio avevano annunciato l'ordine della nuova serie che ora è stato formalizzato. Pochi i dettagli attualmente disponibili: oltre al ritorno di Grammer, si sa che questo sequel dovrebbe contare 10 episodi.

Lo scorso luglio Grammer aveva aggiornato i fan dicendo che gli autori Chris Harris (How I Met Your Mother) e Joe Cristalli (Life In Pieces) - anche produttori esecutivi insieme a lui - stavano ultimando la stesura del primo episodio che, secondo lui, era "abbastanza buono". "Frasier pensa che se ne andrà e farà una cosa ed è abbastanza sicuro che la sua vita prenderà un'altra direzione - e finisce per diventare ricco oltre i suoi sogni", aveva anticipato il protagonista.

Chi tornerà dalla serie originale?

La nuova serie, quindi, sarà incentrata su un nuovo capitolo della vita di Frasier Crane (Grammer) in una città diversa. Ricorderete che la stessa sitcom originale, spin-off della serie Cin Cin, aveva seguito il personaggio di Grammer trasferirsi da Boston alla sua città natale Seattle per iniziare una nuova vita circondato da nuovi amici. Seguivamo quindi le sue avventure insieme al padre Martin (il compianto John Mahoney, morto nel 2018), un ex poliziotto andato in pensione, e a Daphne (Jane Leeves), l'infermiera del padre, di cui Niles (David Hyde Pierce), il fratello di Frasier, anche lui psichiatra, era invaghito. Anche nel revival Frasier Crane avrà a che fare con nuovi personaggi, visto che per il momento nessuno degli altri membri del cast originale semvra essere coinvolto nel nuovo progetto; ma, a quanto pare, qualcuno di loro potrebbe apparire come guest star.