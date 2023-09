Frasier è tornato e non vuole rinunciare alle solite abitudini nel trailer ufficiale del revival

News Serie TV

La nuova serie, in cui Kelsey Grammer torna nei panni del conduttore radiofonico Frasier Crane, debutta su Paramount+ il prossimo 12 ottobre.

Nostalgici degli anni '90, questo è il revival giusto per voi. Paramount+ ha diffuso il trailer ufficiale di Frasier, storica e longeva sitcom degli anni '90 in cui Kelsey Grammer interpretava un burbero conduttore radiofonico. Qui torna nella nativa Boston diversi anni dopo, con nuovi grattacapi da risolvere (tipo un figlio ormai cresciuto che mal sopporta la sua presenza) ma le solite vecchie abitudini a cui non vuole rinunciare. La nuova serie debutterà a livello internazionale il prossimo 13 ottobre, con nuovi episodi disponibili settimanalmente.

Frasier: La trama e i personaggi del revival

La nuova serie segue il conduttore radiofonico Frasier mentre torna a Boston e affronta nuove sfide, nuove relazioni e ha uno o due vecchi sogni da realizzare. A Boston tutti conoscono il suo nome mentre suo figlio Freddy (Jack Cutmore-Scott) entra al college. Il revival, lungo 10 episodi, vede protagonisti anche Nicholas Lyndhurst nel ruolo del vecchio compagno di college di Frasier diventato professore universitario Alan; Toks Olagundoye nel ruolo di Olivia, collega di Alan e capo del dipartimento di psicologia dell'università; Jess Salgueiro nel ruolo della coinquilina di Freddy, Eve; e Anders Keith nel ruolo del nipote di Frasier, David. I primi due episodi sono diretti dal leggendario regista (già dietro le quinte di Cin Cin e Frasier) James Burrows.

Nel trailer Frasier cerca di riallacciare i rapporti con suo figlio che però ha una nuova ragazza e non vuole trascorrere tutto il tempo con suo padre. "Hai considerato il fatto che possa ordiarti?" chiede Alan nella clip. La riconciliazione sarà lenta e piena di ostacoli, a giudicare dalla scena in cui Frasier e Freddy decidono di brindare con un bicchiere di scotch. Peccato che sia un liquore economico e ben diverso da quello a cui è abituato Frasier.

I ritorni

Bebe Neuwirth riprenderà il ruolo di Lilith, ex moglie di Frasier e madre di Freddy, che abbiamo conosciuto nello spin-off Cin Cin. Tornerà anche Perri Gilpin, che interpretava Roz, la produttrice del programma di Frasier, nella serie originale. Non è previsto che tornino, invece, i membri del cast originale David Hyde Pierce (Niles) e Jane Leeves (Daphne). Mentre vi ricordiamo che John Mahoney, che interpretava il padre di Frasier, Martin Crane, è morto nel 2018.