Fran Drescher: da tata a presidente a mamma di Timothée Chalamet. L'attrice si racconta al Filming Italy Sardegna Festival

Fra gli ospiti illustri dell'ottava edizione del Filming Italy Sardegna Festival c'è Fran Drescher, alias Francesca Cacace de La Tata e Presidente del SAG-AFTRA. L'abbiamo incontrata per parlare di Marty Supreme, di Intelligenza artificiale e degli Stati Uniti di oggi.

In un festival dedicato tanto al cinema quanto alle serie tv, non poteva mancare, prima o poi, Fran Drescher, che per chi non è più giovanissimo resterà sempre Francesca Cacace ovvero la protagonista della sitcom La Tata, trasmessa dall’americana CBS dal 1993 al 1999. Composta da 6 stagioni, è stata candidata a 11 Primetime Emmy Award ed è diventata un fenomeno di culto, forse perché Fran, che l’ha anche prodotta e soprattutto scritta insieme all’ex marito Peter Mark Jacobson, ha preso spunto dalla sua vita reale, e quando c’è qualcosa di vero in un’opera di finzione, il pubblico tende a identificarsi maggiormente con i personaggi e le situazioni

Fran Descher è anche un’attivista, e nel settembre del 2021 è stata eletta Presidente dello Screen Actors Guild-American Federation of Television and Radio Artists (o SAG-AFTRA), un sindacato USA che rappresenta circa 170 000 lavoratori del settore dei media e dello spettacolo, tra cui attori, ballerini, musicisti e stuntmen. Anche per questo siamo orgogliosi di incontrarla al Filming Italy Sardegna Festival, per parlare con lei di arte e di politica, de La Tata e dell’Intelligenza Artificiale.

Prima di ogni altra cosa la Drescher ci racconta qualcosa su Marty Supreme, nel quale impersona la mamma del campione di ping pong interpretato da Timothèe Chalamet: “Timothée interpreta mio figlio ed è un giovane uomo piuttosto tormentato che ha un grande sogno ma che continua a mettersi nei guai mentre cerca di trasformarlo in realtà. Precipita sempre di più in una spirale, facendo preoccupare moltissimo il mio personaggio. La storia che il film racconta è interessante e la vicenda è ambientata negli anni Cinquanta e Quaranta. A scriverlo è stato Josh Safdie, che con suo fratello Benny ha sceneggiato e diretto Diamanti grezzi, con protagonista Adam Sandler. Questo film è targato A24”.

Passando a La Tata, Fran ci svela che fin dall’inizio lei e Peter Mark Jacobson avevano intuito il potenziale della sitcom: "Fin dal principio è stato tutto molto bello e, la sera in cui è andato in onda l’episodio pilota, abbiamo capito, dal modo in cui gli spettatori ridevano, che lo show sarebbe stato un grande successo, perché non conoscevano la serie, non conoscevano i personaggi, ma erano completamente dentro alla storia. Quindi sì, abbiamo pensato che il progetto a cui avevamo lavorato sarebbe stato molto importante2.

Nonostante sia un prodotto di intrattenimento leggero, La Tata affronta temi seri e importanti, e in più contiene un messaggio positivo: "La Tata mi ha fatto capire quanto sia importante credere in noi stessi, non arrendersi mai, essere creativi, liberare l’immaginazione, costruirsi da soli il proprio successo, che poi è ciò che ho sempre cercato di fare e che ho consigliato a ogni persona che ho incontrato. Non bisogna aspettare che qualcun altro ci porti il successo. Ho capito, grazie a La Tata, che tutto ciò che facciamo ci dà l’opportunità di imparare cose nuove, crescere e diventare non solo attori più bravi ma anche persone migliori. Credo che Francesca rappresenti una persona che sta bene con sé stessa, e la lezione che la serie cerca di impartire è che, a prescindere da come sei e da cosa dici, è ciò che hai nel cuore a contare veramente".

Francesca Cacace è diversa dalla Fran Drescher giovane attrice, che proprio grazie alla recitazione ha acquistato più consapevolezza di sé e autostima: “Quando ho cominciato a recitare, non ero veramente in contatto con le mie emozioni e la mia vulnerabilità. Non ero in contatto nemmeno con le mie paure e, senza rendermene conto, riuscivo a sentire quelle emozioni attraverso i miei personaggi. Poi, con il passare del tempo, grazie alla psicoterapia ho imparato ad essere una donna più a fuoco, a domandare aiuto, a chiedere scusa, ad affrontare le mie paure, e credo che ciò mi abbia portato a diventare un’attrice più brava, perché sono davvero in contatto con le mie emozioni più profonde”.

Arriva finalmente il momento di domandare all’attrice del suo ruolo di presidente del SAG-AFTRA e dei cambiamenti per cui si è battuta. Lei risponde volentieri e si vede quanto abbia a cuore le sorti dei lavoratori dello spettacolo: "Il SAG-AFRTA è il sindacato più importante del mondo dell'intrattenimento e abbiamo 160.000 membri. Durante la mia presidenza ci sono stati cambiamenti molto significativi a livello contrattuale. Per me era un aspetto di fondamentale importanza. Mi sono resa conto che nei contratti c’era qualcosa che proprio non andava e quindi dovevano essere riscritti, non soltanto per garantire entrate maggiori ma soprattutto per cambiare radicalmente la situazione. Prima ho dovuto far capire ai membri del sindacato e al mio staff quanto fossero importanti questi cambiamenti. All’inizio erano un po’ impauriti, ma alla fine si sono resi conto che con le piattaforme streaming e l’Intelligenza Artificiale era davvero arrivato il momento di avanzare le nostre richieste, e così abbiamo fatto. Bisognava intervenire anche sul casting dei film, che avveniva attraverso l’invio di video realizzati dagli attori ai direttori di casting e ai registi. Non ci sembrava giusto, perché, per ottenere una parte, un attore non dovrebbe secondo noi prendersi la briga di trasformare una o più stanze della propria casa in uno studio dove filmarsi. Questa abitudine ha preso piede durante il Covid, ma poi non è stata più abbandonata, perché i direttori di casting preferivano non avere tremila attori nel proprio ufficio insieme ad attrezzature varie. Abbiamo posto fine a questa pratica. Adesso bisogna chiedere a un attore quale delle due cose preferisca: se un provino dal vivo o un video da spedire. Alcuni optano per quest’ultima soluzione, mentre altri, probabilmente di età maggiore, non hanno l’attrezzatura o comunque non saprebbero come usarla. Altri ancora hanno difficoltà a raggiungere gli studi dove si fanno i provini. Per quanto riguarda l’Intelligenza Artificiale, abbiamo stabilito delle misure protettive, che si traducono nelle parole consenso e compenso. Volete prendere in prestito le mie sembianze, la mia voce e il mio modo di camminare? Può andare bene per un progetto soltanto e non all’infinito, e comunque devi avere il mio consenso e mi devi pagare".

Fran Drescher ha qualcosa da dire anche sull’America di Donald Trump: "L’America è cambiata moltissimo. Abbiamo un presidente che fa discorsi che sono considerati piuttosto controversi e prende posizioni che non sempre sono condivise da una parte significativa del paese. Spero che si possa in qualche modo trovare un equilibrio. Siamo un paese con tante anime e non è giusto che una persona sola abbia il diritto di decidere su tutto. Dall’altra parte so bene che gli Stati Uniti hanno sempre trovato la propria strada, e ciò che ci rende unici è che siamo un paese enorme con una pluralità di opinioni differenti e ognuno ha il diritto di esprimere la propria, e anche se ciò rende a volte le cose difficili, è bello essere liberi di pensare ciò che si vuole ed esprimerlo. Ciò non toglie che l’attuale situazione politica mi preoccupi non poco".

L’impegno con il sindacato ha distolto la Drescher dalle sue attività creative, e Fran non vede l’ora di ricominciare a scrivere: "Il mio mandato di Presidente sta finendo e devo rimettermi seriamente a scrivere, perché essere a capo di un sindacato mi ha quasi completamente distolto dalla scrittura creativa, quindi Peter mi sta aspettando pazientemente e insieme scriveremo il libretto di un musical teatrale ispirato a La Tata. A interpretare la protagonista dovrebbe essere un’attrice che sappia cantare e che sia giovane, dal momento che lo spettacolo dovrebbe raccontare gli anni giovanili della tata e il modo in cui ha ottenuto il lavoro e si è innamorata di Mr. Sheffield ed è diventata una parte importante della sua famiglia. Quindi non sarei io a ricoprire il ruolo principale. Stiamo anche parlando di un eventuale reboot della serie, che sarebbe completamente diversa, ma non so se mi va di fare un’altra sitcom. Inoltre dovrei scrivere un altro libro. Ho scritto due bestseller e un libro per bambini e, con tutto quello che è accaduto nella mia vita negli ultimi anni, c’è tantissimo di cui parlare".

Alla fine del piacevolissimo incontro, Fran Drescher ci svela dove e come si vede fra 20 anni: "Spero di essere ancora viva, felice e di poter vivere nella migliore maniera possibile. Non so se fra 20 anni mi andrà ancora di lavorare. Adoro stare in mezzo alla natura, nuotare, viaggiare, amo l’arte e la cultura e adoro gli animali, specialmente il mio cane. Probabilmente arriverà un momento in cui non avrò voglia di fare niente tranne ciò che il mio cuore mi dice, e potrebbe non essere recitare, anche perché già adesso non provo più il brivido di una volta. Mi piace fare tantissime cose diverse. Da quando sono diventata Presidente del SAG-AFRA, la gente mi dice che dovrei entrare in politica, ma non è una cosa che mi interessa, perché, ora che sono arrivata alla fine del mio incarico, mi sento veramente stanca, ma non si sa mai".