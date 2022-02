Frammenti di lei: Toni Collette nasconde qualcosa nel trailer ufficiale italiano della serie Netflix

News Serie TV

Il thriller, basato sul romanzo di Karin Slaughter 'Pieces of Her', debutterà in streaming il 4 marzo.

Chi è davvero Laura Oliver e quale passato nasconde? Il trailer ufficiale di Frammenti di lei, una nuova serie thriller in arrivo su Netflix, ci fa conoscere - o forse no - l'enigmatica protagonista interpretata da Toni Collette (Unbelievable, United States of Tara), determinata a proteggere sua figlia Andy (Bella Heathcote). Basato sul romanzo bestseller del New York Times di Karin Slaughter intitolato in originale Pieces of Her, il drama arriverà in streaming il prossimo 4 marzo.





La trama di Frammenti di lei

Scritto da Charlotte Stoudt (Homeland) e diretto da Minkie Spiro (Downton Abbey), il thriller di 8 episodi esplora le ricadute di un atto di violenza che sconvolge una sonnolenta cittadina della Georgia, nonché il legame tra la trentenne Andy Oliver (Heathcote) e sua madre Laura (Collette). Nel tentativo disperato di ottenere delle risposte, Andy parte per un pericoloso viaggio attraverso gli Stati Uniti avvicinandosi sempre più al cuore oscuro e nascosto della sua famiglia. "Ti è mai capitato di credere di conoscere una persona e invece un giorno è chiaro che non avevi capito un ca**o?", chiede Andy nel trailer che vedete sopra. E chi potrebbe biasimarla? Dopotutto Andy trova vecchie cassette VHS di concerti di sua madre di cui non sapeva nulla, e intanto sua madre interviene per proteggerla da colpi di pistola e le intima di lasciare la città. "Tutti facciamo cose che preferiremmo dimenticare", dice Laura. Ma cosa nasconde davvero?

Il cast

Oltre a Collette e Heathcote recitano nella serie anche Jessica Barden, Jacob Scipio, Joe Dempsie, Aaron Jeffery, Omari Hardwick, Gil Birmingham, David Wenham, Calum Worthy, Nicholas Burton e Terry O'Quinn. Affiancano Stoudt come produttori esecutivi Steve Hutensky, Casey Harver, Janice Williams, Lesli Linka Glatter e Bruna Papandrea (questi ultimi già dietro a dietro a Big Little Lies - Piccole grandi bugie e The Undoing - Le verità non dette).