For All Mankind: Dal Comic-Con il primo trailer della stagione 2

La serie di fantascienza con Joel Kinnaman è disponibile in streaming su Apple TV+.

Durante il panel della serie al Comic-Con @ Home, edizione virtuale dell'importante convention californiana, scelta dettata dall'emergenza sanitaria in atto, Apple TV+ ha mostrato al pubblico il primo treailer della stagione 2 di For All Mankind, serie di fantascienza con Joel Kinnaman co-ideata dal maestro del genere Ronald D. Moore (Battlestar Galactica).

For All Mankind immagina una storia alternativa in cui i sovietici sono sbarcati per primi sulla Luna, innescando una corsa allo spazio globale senza esclusione di colpi. La serie segue gli astronauti e gli ingegneri della NASA, nonché le loro famiglie, mentre affrontano eventi straordinari nella sfida sempre più complessa di raggiungere obiettivi difficilissimi. Come si può vedere dalla clip, nei nuovi episodi ancora senza data le tensioni - anche politiche - saranno sempre maggiori mentre la NASA spingerà i limiti per stare al passo con i concorrenti.