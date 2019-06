Final Fantasy: In sviluppo una serie tv live-action

News Serie TV

L'adattamento si basa sul quattordicesimo titolo della popolare saga videoludica.

Una notizia che gli appassionati di videogame attendevano da tempo: Sony Pictures Television sta collaborando con Hivemind, la stessa casa di produzione dietro The Expanse e la prossima The Witcher, allo sviluppo di una serie live-action basata sul popolare franchise videoludico Final Fantasy.

Tra i giochi di ruolo giapponesi più popolari al mondo, Final Fantasy ha prodotto dal 1987 ad oggi quindici titoli con storie e personaggi ogni volta differenti solo per la saga principale, alcuni dei quali sono considerati dalla critica veri e propri capolavori ineguagliabili. La potenziale serie si basa su Final Fantasy XIV, pubblicato da Square Enix nel 2010. La sua storia, ambientata a Eorzea, una regione dell'immaginario mondo di Hydaelyn, esplora "la battaglia tra magia e tecnologia nella ricerca della pace in una terra in conflitto", e coinvolge personaggi già noti a chi ha giocato al videogame e altri creati appositamente per l'adattamento. Ovviamente, non mancheranno alcuni elementi iconici della mitologia di Final Fantasy, come il personaggio di Cid e gli enormi uccelli Chocobo.

La sceneggiatura è stata affidata a Ben Lustig e Jake Thornton. Il co-presidente di Sony Pictures Television Chris Parnell dichiara in un comunicato: "Final Fantasy XIV ed Eorzea sono l'ingresso perfetto al mondo di Final Fantasy per i fan di vecchia data e per i novizi. Questa serie ha a che fare con l'idea di abbracciare e incarnare tutti gli elementi che hanno reso questo mito un fenomeno enormemente affascinante, ed è un onore immenso dare vita ai personaggi, alle ambientazioni e ai concetti di Eorzea - inclusi elementi amatissimi dai fan come Cid e, ovviamente, i Chocobo - per il pubblico del piccolo schermo".