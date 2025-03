Fight for Glory: 2024 World Series, ecco il trailer della docuserie sul baseball

News Serie TV

Debutta in streaming su Apple TV+ il 28 marzo questa docuserie in tre parti sulle finali della Major League Baseball del 2024, che videro affrontarsi Dodgers e Yankees.

Assieme al SuperBowl, le World Series, ovvero la serie di partite che determina l'esito della Major League, il campionato professionistico di baseball statunitense, è l'evento sportivo più seguito e amato d'America. Alle World Series del 2024, che si sono disputate tra le due squadre protagoniste di una delle rivalità più storiche del baseball, i Los Angeles Dodgers e i New York Yankees, è dedicata una nuova docuserie in tre parti che debutta in streaming su Apple TV+ il prossimo 28 marzo, che si intitola Fight for Glory: 2024 World Series.

Fight for Glory: 2024 World Series è stata diretta da R.J. Cutler (già produttore del leggendario documentario The War Room, nonché regista di doc su figure come John Belushi, Marlon Brando, Billie Eilish e Elton John) e vede coinvolti come produttori esecutivi il cinque volte campione delle World Series Derek Jeter, Brian Grazer e Ron Howard.

Fight for Glory: 2024 World Series, il trailer ufficiale della docuserie

Grazie a un accesso esclusivo al dietro le quinte, con interviste a giocatori e ai loro familiari, agli allenatori, tifosi e giornalisti, la serie ripercorre le tappe più indimenticabili del viaggio di ogni squadra attraverso le World Series del 2024. La resa dei conti inizia con un'apertura che ha fatto storia, dando il via a una delle World Series più attese degli ultimi decenni, ma lo slancio cambia in Gara 2, quando l'infortunio di Shohei Ohtani infligge un colpo devastante ai Dodgers, mentre gli Yankees, sull'orlo dell'eliminazione, cercano in Aaron Judge una scintilla. Proprio quando i Dodgers sembrano pronti a chiudere la partita, l'eroismo dell'idolo di casa Anthony Volpe costringe a una drammatica Gara 5, in cui gli Yankees sembrano tornati i formidabili campioni di un tempo, anche se le loro speranze di rimonta sono appese a un filo.

Basandosi su oltre 80 anni di cronache delle World Series da parte della MLB, Fight for Glory: 2024 World Series offre un'esperienza cinematografica a tutto campo, ampliando la prospettiva sul grande palcoscenico del baseball e avvicinando il pubblico più che mai al passatempo preferito dagli americani e all'incessante ricerca del trionfo finale. Grazie alle testimonianze di stelle come Freddie Freeman, Mookie Betts e Aaron Judge, la serie cattura l'intensità del gioco dal dugout alla clubhouse, offrendo uno sguardo raro e senza filtri su ciò che serve per competere ai massimi livelli.