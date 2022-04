Fellow Travelers: Showtime ordina la miniserie con Matt Bomer ambientata nell'era McCarthy

News Serie TV

L'attore sarà anche produttore esecutivo del thriller politico-romantico basato su un romanzo di Thomas Mallon.

La rete via cavo americana Showtime ha ordinato Fellow Travelers, una nuova miniserie con protagonista Matt Bomer (White Collar, The Sinner), che sarà anche produttore esecutivo. Ambientato nella Washington degli anni '50, nel periodo noto come Maccartismo, il drama di 8 episodi è basato su un romanzo di Thomas Mallon adattato da Ron Nyswaner, autore candidato all'Oscar per la sceneggiatura del film Philadelphia nonché noto attivista per i diritti civili. Daniel Minahan (Halston, American Crime Story: L'assassinio di Gianni Versace) dirigerà i primi due episodi e sarà anche produttore esecutivo, insieme a Robbie Rogers (All American).

La trama di Fellow Travelers

Annunciata per la prima volta lo scorso settembre, Fellow Travelers è descritta come una storia d'amore che è anche un thriller politico. Al centro del racconto ci sono due uomini che si incontrano e si innamorano a Washington durante i difficili anni del Maccartismo, un periodo che prende il nome dal senatore Joseph McCarthy, politico rimasto alla storia per essersi fortemente opposto e aver perseguitato tutte quelle persone che riteneva avessero comportamenti filo comunisti. Matt Bomer interpreta Hawkins Fuller, un carismatico assistente politico tutto d'un pezzo che evita coinvolgimenti emotivi fino a quando non incontra Tim Laughlin, un giovane idealista guidato da una forte fede religiosa. I due si conoscono e si innamorano proprio quando McCarthy e il suo consigliere capo Roy Cohn dichiarano guerra ai cosiddetti "sovversivi deviati sessuali" a Washington. La storia di Hawkins e Tim si snoderà poi per diversi decenni e i due torneranno a incontrarsi in altri momenti importanti della storia: tra le proteste contro la guerra in Vietnam negli anni '60, durante l'edonismo degli anni '70 e durante la crisi sanitaria dovuta all'AIDS negli anni '80.

Per Bomer, che abbiamo visto di recente in Doom Patrol di HBO Max e anche nello spin-off di American Horror Story American Horror Stories, si tratta di un nuovo ruolo da protagonista dopo la terza stagione di The Sinner e soprattutto dopo le sei stagioni di White Collar.

Le dichiarazioni da Showtime

Jana Winograde, presidente dell'intrattenimento di Showtime Networks, ha definito Fellow Travelers "un'esplorazione emozionante e profondamente commovente della vita americana nella seconda metà del secolo scorso". "Getta una luce senza precedenti su storie che sono urgenti oggi come non mai. La serie ci trasporta in una Washington segreta dove vengono prese decisioni con conseguenze nazionali, e allo stesso tempo mostra momenti intimi che sono profondamente personali e spesso strazianti. Siamo oltremodo entusiasti che Ron, Matt, Robbie e Daniel ci portino in questo viaggio romantico e ricco di suspense", ha aggiunto.