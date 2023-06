Fellow Travelers: Matt Bomer e Jonathan Bailey amanti attraverso i decenni nel primo trailer della miniserie

News Serie TV

Il thriller politico-romantico è basato su un romanzo di Thomas Mallon e arriverà prossimamente su Paramount+.

Paramount+ Showtime inaugura il mese del Pride svelando il primo trailer di Fellow Travelers, la miniserie che racconta un'intensa storia d'amore che attraversa i decenni e vede coinvolti due uomini interpretati dalla star di White Collar Matt Bomer e dall'attore di Bridgerton Jonathan Bailey. Il drama di 8 episodi, che in Italia dovrebbe arrivare in streaming in autunno su Paramount+, è basato su un romanzo di Thomas Mallon adattato da Ron Nyswaner, autore candidato all'Oscar per la sceneggiatura del film Philadelphia nonché noto attivista per i diritti civili.

La trama di Fellow Travelers

Fellow Travelers è descritta come una storia d'amore che è anche un thriller politico. Al centro del racconto ci sono due uomini - il serio e ottimista Tim Laughlin (Bailey) e il carismatico e riluttante Hawk Fuller (Bomer) - che si incontrano e si innamorano a Washington durante i difficili anni del Maccartismo, un periodo che prende il nome dal senatore Joseph McCarthy, politico rimasto alla storia per essersi fortemente opposto e aver perseguitato tutte quelle persone che riteneva avessero comportamenti filo comunisti.

Nel corso di quattro decenni, Hawk e Tim tornano a incontrarsi durante le proteste contro la guerra in Vietnam degli anni '60, l'edonismo da discoteca alimentato dalla droga degli anni '70 e la crisi dell'AIDS degli anni '80, affrontando ostacoli nel mondo e in se stessi.

Una nuova rappresentazione dell'intimità tra due uomini

Il produttore esecutivo Robbie Rogers ha dichiarato a Vanity Fair che Fellow Travelers offrirà una nuova rappresentazione dell'intimità tra due uomini, "un territorio inesplorato per la televisione mainstream". "Non dico che sarà scioccante per le persone, ma spero che quando le persone lo guarderanno, diranno, 'Oh, wow. Ci hanno davvero provato'”, ha detto Rogers. Bailey ha aggiunto: “Sarò così interessato a vedere come le persone reagiranno. Per me, essere queer significa anche, in qualità di due uomini, come negoziare la tua donazione del tuo corpo all'altra persona. È qualcosa che ho sempre desiderato vedere realizzato correttamente perché so quanto sia straordinario viverlo".