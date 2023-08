Fellow Travelers: La data d'uscita della miniserie romantica con Matt Bomer e Jonathan Bailey

News Serie TV

Il drama basato su un romanzo di Thomas Mallon arriverà anche in Italia in streaming su Paramount+ in contemporanea con gli Stati Uniti.

Questo autunno preparatevi a innamorarvi insieme a Matt Bomer e Jonathan Bailey. Fellow Travelers, la miniserie che li vede protagonisti nei panni di due amanti che si cercano, si perdono e si ritrovano nel corso dei decenni, debutterà in Italia - in contemporanea con gli Stati Uniti - su Paramount+ il prossimo 28 ottobre. Guardate qui sotto un nuovo teaser che annuncia la data d'uscita (negli Stati Uniti il 27 ottobre su Paramount+ e il 29 ottobre su Showtime).

La trama e il cast di Fellow Travelers

Fellow Travelers, un thriller politico e romantico lungo 8 episodi, si basa su un romanzo di Thomas Mallon adattato da Ron Nyswaner, autore candidato all'Oscar per la sceneggiatura del film Philadelphia nonché noto attivista per i diritti civili. Le star di White Collar e Bridgerton interpretano due uomini molto diversi - il carismatico e riluttante Hawk Fuller (Bomer) e il serio e ottimista Tim Laughlin (Bailey) - che si incontrano e si innamorano a Washington durante il difficile periodo del Maccartismo, negli anni '50. Iniziano una storia d'amore proprio mentre Joseph McCarthy e Roy Cohn dichiarano guerra ai "sovversivi e ai devianti sessuali", dando inizio a uno dei periodi più bui della storia americana del XX secolo. Insieme attraversano anche altri importanti momenti storici come la guerra in Vietnam degli anni '60, l'edonismo da discoteca alimentato dalla droga degli anni '70 e la crisi dell'AIDS degli anni '80.

Completano il cast Jelani Alladin (The Walking Dead World Beyond), Allison Williams (Get Out, Girls) e Noah J. Ricketts (American Gods).

Rappresentare l'intimità tra due uomini

La serie ha già attirato l'attenzione prima di arrivare perché promette una nuova rappresentazione dell'intimità tra due uomini. Il produttore esecutivo Robbie Rogers ha dichiarato a Vanity Fair lo scorso giugno che Fellow Travelers porterà sullo schermo scene intime mai viste prima e "un territorio inesplorato per la televisione mainstream". "Non dico che sarà scioccante per le persone, ma spero che quando le persone lo guarderanno, diranno, 'Oh, wow. Ci hanno davvero provato'", ha detto Rogers.