Fast & Furious: Il trailer ufficiale della serie animata Piloti sotto copertura

L'appuntamento è su Netflix per il 26 novembre.

Fast & Furious sta tornando sugli schermi, ma questa volta non aspettatevi di trascorrere qualche ora di svago in compagnia del solito Dom Toretto. In Piloti sotto copertura, serie animata basata sul popolare franchise cinematografico con Vin Diesel, i riflettori si spostano su Tony Toretto, il cugino adolescente di Dom, presentato insieme agli altri personaggi nel trailer ufficiale diffuso da Netflix in attesa del debutto il 26 dicembre.

Fast & Furious: Piloti sotto copertura si presenta come un'avventura ad alta tensione con giovani personaggi e storie di spionaggio internazionale raccontate a suon di motori ruggenti. Seguendo le orme di Dom, Tony è reclutato da un'agenzia governativa per infiltrarsi insieme ai suoi amici in una prestigiosa lega di corse automobiliste - la SH1FT3R - che fa da facciata a un'organizzazione criminale incline al dominio del mondo.

Nella versione originale, il protagonista ha la voce della star di Teen Wolf Tyler Posey. Completano il cast vocale Camille Ramsey (American Vandal), Luke Youngblood (Harry Potter), Charlet Chung (Overwatch), Jorge Diaz (Jane the Virgin), Renée Elise Goldsberry (Hamilton), Similce Diesel e Manish Dayal (The Resident).